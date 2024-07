Timothée Chalamet es Bob Dylan en el primer tráiler de ‘A Complete Unknown’

Después de mostrarnos el origen de Willy Wonka y de completar su venganza contra los Harkonnen en Dune: Parte dos, Timothée Chalamet se ha transformará en Bob Dylan para el biopic musical A complete Unknown, en lo que parece una declaración de intenciones para los Premios Oscar 2025. El intérprete obtuvo su primera nominación por Call me by your name en 2018 y ahora, muy mal se tiene que dar el retrato del cantante y compositor norteamericano para que la joven estrella no esté en todas las quinielas de las próximas estatuillas doradas. Algo que queda todavía más claro después de la publicación del primer tráiler del filme por parte de Searchlight Pictures.

La fiebre cinematográfica por los biopics musicales, tampoco pasa desapercibida en la primera línea interpretativa de Hollywood. Los actores y actrices saben de sobra el gusto de la Academia por los personajes reales, sobre todo si estos son grandes leyendas en un campo. Una tendencia que puso de moda Rami Malek con su Freedy Mercury en Bohemian Rhapsody hace poco más de un lustro y que hace dos años pudo volver a verse con el Elvis de Austin Butler o con el Leonard Bernstein al que Bradley Cooper dio vida en 2023 a través del filme de Netflix, Maestro. Aparte, Chalamet tiene la suerte de haber contado tras las cámaras con un cineasta como James Mangold, de actual popularidad gracias a su experiencia en la alfombra roja y con dos nominaciones a los Oscar; una al Mejor guion adaptado por Logan y otra a la Mejor película por Le Mans ’66. Por si esto no fuese per se una garantida de calidad, el material ha sido coescrito entre Mangold y Jay Cooks, un guionista célebre por haber sido el artífice del libreto de Gangs of New York y La edad de la inocencia, ambas siendo consideradas para el galardón en su campo. Cooks no firma un material desde Silencio en 2016.

Tráiler de ‘A complete Unknown’

Ya desde el comienzo del mismo adelanto, podemos darnos cuenta de la fuerza con la que Timothée Chalamet ha asumido el rol y cómo parece congeniar a la perfección, mezclándose con el oficio del propio Mangold. Los principales detractores del protagonista de Día de lluvia en Nueva York siempre han argumentado una reiteración profesional en la forma en la que el actor afrontaba sus papeles, pero seguramente tras A complete Unknown sus haters van a tener que buscar alguna otra excusa para enjuiciar peyorativamente lo que a sus 28 años, resulta en realidad ser una carrera envidiable.

La presencia de Chalamet resulta magnética, no obstante el resto del elenco resuena con fuerza. Edward Norton (El club de la lucha) es Pete Seeger, Elle Fanning (The Neon Demon) da vida a Sylvie Russo y Boyd Holbrook (Bikeriders) interpreta a Johnny Cash. Por otra parte Scott McNairy (Argo) será Woody Guthrie, mientas que Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Dan Fogler (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), Charlie Tahan (Los crímenes de la academia), P.J. Byrne (The Boys) y Michel Chernus encarnan roles todavía desconocidos. A complete Unknown es el segundo biopic musical que dirige Mangold, tras En la cuerda floja en 2005, donde Joaquin Phoenix se puso en la piel del cantante que ahora interpreta como secundario Holbrook.

¿Canta las canciones Timothée Chalamet?

A diferencia de Rami Malek con Mercury y emulando lo que Butler consiguió interpretando al Rey del rock, Chalamet sí que canta en A complete Unknown, mimetizándose a la perfección con el que está considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Razón por la cual, esa carrera hacia «el tío Oscar» se despeja todavía más.

Mangold completa de momento toda una ristra de nombres de grandes directores para los que ya ha trabajado Chalamet. Desde Jason Reitman, pasando por Christopher Nolan, hasta Greta Gerwig, Luca Guadagnino, Wes Anderson, Woody Allen, Adam Mckay y Denis Villeneuve. Este último volverá a dirigirlo en 2026 con Dune: Parte dos. Antes de eso, el joven artista se pondrá a las órdenes de Joshua Safdie para A24 en Marty Supreme, el drama biográfico de uno de los mejores jugadores de ping pong de la historia.

Sabemos que A complete Unknown llegará a las salas de cine de Estados Unidos el próximo diciembre. Falta saber la fecha fijada tanto en el continente norteamericano como en España, donde podría aterrizar ya en el 2025.