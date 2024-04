Brian Cox (‘Succession’) critica la actuación de Joaquin Phoenix en ‘Napoleón’: «Es terrible»

En una industria dominada por lo políticamente correcto, resulta extraño hoy en día ver salidas de tono entre las grandes estrellas. Ya sea por el miedo a una represalia mediática o a la cancelación, los intérpretes son muy cuidadosos frecuentemente con sus opiniones, evitando dejar ninguna palabra al azar y elogiando casi siempre el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, todavía existe alguna rara avis en este campo como Brian Cox. Un actor sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de reparo, a la hora de criticar a cualquier compañero de profesión, por muy relevante o encumbrado que por los medios y el público. Ahora, el actor de Succession ha puesto su mira en el Napoleón de Joaquin Phoenix.

El biopic sobre el general francés fue uno de los grandes fracasos del pasado 2023. La critica la recibió dividida y el público salió casi unánimemente descontento de las salas. Opiniones que de seguro, afectaron a la taquilla final. Apple puso en Napoleón un presupuesto de 200 millones de dólares con el claro objetivo de alcanzar cierta relevancia en los pasados premios de la Academia, pero esta únicamente le concedió 3 nominaciones técnicas y para colmo sólo logró recaudar 221 millones de dólares. Unas pérdidas económicas que a la marca tecnológica no parecen importarle demasiado, pues ese mismo año puso otros 200 millones para que Scorsese contase la matanza de los Osage con Los asesinos de la luna. Sea como fuere, la diana sobre la cinta biográfica se concentró en los numerosos errores históricos que planteaba el filme y por ende, en la figura del cineasta británico. Este, ya ha demostrado en más de una ocasión que podría versionar a Paco Umbral y un día decir aquello de «yo he venido a hablar de mi libro», importándole bien poco qué sucedió realmente y qué no en su adaptación. De esas reprimendas, pocas o casi ninguna fueron dirigidas a la actuación de Phoenix. No obstante, ahí está Brian Cox para pasar facturas, demostrando que tenía muchas ganas de que alguien le preguntase su opinión de la polémica propuesta.

Brian Cox: sin pelos en la lengua

A diferencia de todas las voces alzadas contra el largometraje, Brian Cox no tiene nada que decir o criticar a niveles generales sobre la historia. En cambio, tiene muy claro que lo peor de Napoleón es el oscarizado actor que interpreta al líder militar. «Es terrible. Una actuación verdaderamente terrible de Joaquin Phoenix. Es realmente espantoso. No sé lo que estaba pensando. Creo que es totalmente su culpa y no creo que Ridley Scott le ayude», comenzaba señalando el ganador del Emmy y del Globo de Oro.

Las palabras de Cox, emitidas en el reciente encuentro del HitsFest de Londres, no dejaron a nadie sorprendido. Pues siendo habitual que el escocés mida bien poco sus declaraciones, terminó señalando que él lo habría interpretado mucho mejor que el actor de Gladiator, además de ironizar con el género de la película: «Se puede decir que es un buen drama, no es mentira». A coalición de las representaciones históricas en la gran pantalla, el veterano actor también tuvo un recado para otra gran cinta biográfica, esta sí encumbrada por la Academia. «Braveheart es un montón de tonterías. Mel Gibson estuvo maravilloso pero son un montón de mentiras, Nunca dejó embarazada a la princesa francesa. Esa película es una tontería», recogía finalmente el medio The Standard.

En 2021, el patriarca de Succession publicó su biografía titulada Putting the Rabbit in the Hat, donde demostró que si no tenía miramientos a la hora de criticar de palabra, tampoco lo iba a tener sobre el papel. En el libro, Cox dejaba bastante mal a otras figuras encumbradas de Hollywood como el director Quentin Tarantino o de Edward Norton y Johnny Depp. De hecho, del último llega a decir que se trata de un actor «sobrevalorado».

¿Dónde puede verse ‘Napoleón’?

A pesar de las palabras de Cox y la opinión generalizada del público, los que todavía no han visto Napoleón, pueden encontrarla en el catálogo de Apple TV +. Además de Phoenix, la obra de Scott cuenta con un reparto secundario formado por Rupert Everett, Edouard Philipponnat, Miles Jupp, Ian McNeice, Ben Miles y Tahar Rahim, entre otros. Compartiendo el peso de la historia está Vanessa Kirby. La británica da vida a Josefina Bonaparte, siendo clave en este relato, pues la representación de la trama se transmite a través de su relación apasionada y completamente volátil.