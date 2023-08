Jennifer Aniston está cansada de la cultura de la cancelación: «¿No hay redención?»

Jennifer Aniston lleva más de 30 años trabajando en la industria desde que debutase en la pequeña pantalla a finales de la década de los 80 gracias a la serie Molloy. Circunstancia que le ofrece una perspectiva bastante amplia de cómo ha cambiado Hollywood desde entonces. A nivel de representación por ejemplo, pocas dudas quedan que estamos ante la época dorada de la inclusión en los repartos y tras las cámaras, aunque está a menudo sea criticada por ser tachada de ser unos movimientos “forzados”. Una tendencia que viene seguida de otro gran fenómeno transformador: el llamado Me too. Sin embargo y a pesar de criticar duramente a Harvey Wenstein, Aniston cree que la cultura de la cancelación se ha vuelto demasiado extrema.

“Recuerdo que vino a visitarme en un rodaje para presentarme una película. Y sí que recuerdo haber tenido conscientemente a una persona en mi remolque”, explicaba la actriz de Friends en una entrevista reciente. A pesar de esto, la actriz continuaba argumentando que esta actitud se ha extrapolado injustamente a todo aquel que comete un error.

“Estoy tan harta de cancelar la cultura. Probablemente me cancelaron por decir eso. Simplemente no entiendo lo que significa… ¿No hay redención? No sé. No pongo a todos en el mismo saco de Harvey Weinstein”, le contaba a la revista Wall Street Journal. En otra entrevista anterior con Yahoo!, Aniston recordó que hoy en día hay capítulos de Friends que la Generación Z ahora consideraría “ofensivos” por la falta de diversidad:

“Hay toda una generación de personas, niños, que ahora vuelven a ver episodios de Friends y los encuentran ofensivos. Hubo cosas que nunca fueron intencionadas y otras…bueno, debimos pensarlo bien, pero no creo que hubiera una sensibilidad como la que hay ahora”. La carrera de la ganadora del Globo de Oro ha estado vinculada indiscutiblemente a la comedia y su triunfo ha llegado también al streaming de Netflix con la saga Criminales a la vista, en la que comparte elenco con Adam Sandler. Próximamente la veremos en proyectos como el drama biográfico The Fixer y recientemente, ha estrenado la nueva temporada de The Mornrning Show.

Son muchas las voces que se han posicionado en contra de la cultura de la cancelación, sobre todo después de sucesos tan mediáticos como el juicio que enfrentó a Amber Heard contra Johnny Depp. Una confrontación que le costó al actor su participación en dos grandes franquicias como son Piratas del Caribe y Animales fantásticos.