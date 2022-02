El movimiento del Me too que se inició después de la labor periodística de Jodi Kantor y Megan Twohey en The New York Times agitó la industria tanto de cara a la vida real como en la ficción, donde este se ha visto reflejado en algunas historias recientes como la del villano de Viuda Negra, un hombre que con una orden podía hacer lo que quisiese con sus mujeres soldado o en Una joven prometedora, la ganadora al Oscar a Mejor Guion original del pasado 2021. Dicho esto, no es de extrañar que Zoë Kravitz tardase tanto en tener terminado el guion del que será su debut detrás de las cámaras, Pussy Island. Ya que para ella, todo adquirió un nuevo significado, también en su historia, cuando el nombre de Harvey Weinstein salió a la palestra.

La nueva Catwoman se pasó cinco años coescribiendo su Thriller psicológico en colaboración con E.T. Feigenbaum, sin embargo, este volvió a ser reescrito en múltiples ocasiones tras las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein. El argumento de Pussy Island se centra en la camarera de cócteles Frida, la cual se propone seducir a un magnate de la tecnología llamado Slater King (Channing Tatum). Una vez esta protagonista (se rumorea que podría ser la actriz Naomi Ackie) se gana la confianza del empresario, este le invita a su isla privada, la cual oculta un terrible secreto.

Una película reescrita para el “Me too”

Para la revista Elle, Zoë Kravitz señaló que su película se había inspirado originalmente en “la falta de conversación sobre la forma en que las mujeres son tratadas específicamente en la industria del entretenimiento”. Después, todo dio un vuelco al salir a los medios el escándalo sobre el poderoso productor: “Empecé a escribirlo antes del Me too, antes de Harvey (Wenstein). Luego, el mundo cambió mucho. Se convirtió más en una lucha de poder y lo que significa esa lucha de poder. Lo reescribí un millón de veces”.

Por su parte, la actriz que se estrena como directora tuvo muy claro que quería a Channing Tatum en el papel, desde que se enteró de lo que el intérprete estaba haciendo con Magic Mike y los shows en vivo. “Tuve la sensación de que es un verdadero feminista y quería colaborar con alguien que estaba claramente interesado en explorar ese tema”, apuntaba Kravitz sobre el actor que dará vida a Slater King.

Pussy Island se encuentra todavía en preproducción, debido a la apretada agenda que su directora ha mantenido en su papel de actriz. Se espera que su rodaje comience oficialmente a lo largo de este año.