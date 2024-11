Star Wars se rodea de grandes directores para ‘Tripulación perdida’: ¿Convencerá a los fans?

No queda demasiado para que la nueva serie de Star Wars, Tripulación perdida, llegue al catálogo de Disney +. Ficción que pretende rescatar el espíritu aventurero del universo de George Lucas y enfocar la historia en una cuadrilla de niños al más puro estilo de Los Goonies. Una visión refrescante para los fans de una saga que necesitan una alegría tras el fracaso sonoro de The Acolyte y con un futuro fílmico nada esclarecedor por parte de Lucasfilm. Así, el próximo mes de diciembre podremos ver ya los primeros capítulos de un proyecto que tiene como principal estrella a Jude Law, pero que en cambio almacena sus esperanzas en el talento creativo que ha rodeado a cada uno de sus episodios.

Tripulación perdida llega a Disney + el 2 de diciembre, con el estreno de los dos primeros capítulos y teniendo un total de ocho para cerrar la primera temporada. El seguimiento de una segunda, lo corroborará la propia audiencia y la crítica especializada que suele ser poco complaciente con las producciones televisivas del estudio liderado por Kathleen Kennedy, más allá de The Mandalorian y Andor. Aunque por supuesto, cabe destacar que desde la casa del ratón no se pueden permitir seguir devaluando la marca con productos de cuestionable calidad y por eso, los créditos de esta apuesta están repletos de cineastas y directores de gran prestigio dentro de Hollywood. Empezando por su showrunner, Jon Watts. El director no es ni mucho menos, un desconocido para Disney. Pues él es el máximo responsable de la trilogía de Spider-Man de Tom Holland para el UCM. Propuestas que encandilaron a los fans y que de paso, aunaron en la taquilla una suma de casi 4.000 millones de dólares. Antecedentes que por supuesto, le otorgan una confianza sustancial de la major y bajo su criterio de selección de directores para los capítulos, no podemos más que aplaudir lo bien que se ha rodeado creativamente el norteamericano.

Los directores tras ‘Tripulación perdida’

A Watts no le ha ido demasiado bien en su corta relación con Apple a través de la cinta Wolfs. Un largometraje protagonizado por Brad Pitt y George Clooney destinado a cines que de la noche a la mañana, fue relegado por el estudio a un estreno limitado en Estados Unidos y finalmente a la plataforma de Apple TV. La acción no le sentó nada bien al realizador y a pesar de tener un acuerdo para una secuela, fue él mismo quien la canceló dada su poca confianza con la marca fundada por Steve Jobs. No obstante, ahora parece que cuenta con el apoyo total del equipo ejecutivo de Kennedy, permitiéndole tener a su disposición a toda una serie de autores de sobrada experiencia en el campo.

Aparte de dicho reparto en el grupo de episodios, el propio Watts se ha reservado la dirección del piloto y del capítulo final de Tripulación perdida. El resto están dirigidos por David Lowery, los Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung.

Empezando por el responsable de los episodios 1 y 2, Lowery lleva años siendo un referente dentro del cine independiente. Viva prueba de ello son sus dos películas para A24; A Ghost Story y Green Knight. Eso sí, ya había trabajado para Disney en Peter y el dragón y Peter Pan & Wendy. Dan Kwan y Daniel Scheinert (los Daniels) no necesitan demasiada presentación, teniendo en cuenta que conquistaron los premios Oscar en 2023 con Todo a la vez en todas partes. Por supuesto, la primera temporada también cuenta con hombres de la casa como Schreier, quien este año estrenará Thunderbolts y con Bryce Dallas Howard, la cual es sobre todo conocida por sus papeles interpretativos pero que ya ha dirigido capítulos de todas las temporadas de The Mandalorian y de El libro de Boba Fett. Por último tenemos a Lee Isaac Chung, nominado a dos premios de la Academia por Minari y responsable del taquillazo veraniego de Twisters.

El futuro televisivo de Star Wars

Por el momento, Star Wars parece estar viviendo un impasse en la expansión de su universo. De hecho, para el 2025 la IP únicamente tiene confirmada a nivel de series, la tercera temporada de Visions y A Droid Story, una aventura que protagonizarán R2-D2 y C3-PO.

Lando estaba destinada a ser del mismo modo una serie, pero desde Disney han optado porque finalmente se construya una película con la historia de origen del personaje interpretado por Donald Glover. En lo fílmico tampoco existen grandes avances con omisión a las películas ya anunciadas, por lo que la galaxia muy, muy lejana tendrá un año aparentemente tranquilo en cuanto a contenidos.