‘The Acolyte’: un estupendo thriller que puedes ver sin saber nada de ‘Star Wars’

Disney+ sigue explotando sus universos cinematográficos pero, en esta ocasión, lo ha hecho bien. El miércoles 5 de junio se estrenó The Acolyte una miniserie ambientada en el mundo de Star Wars pero que puede consumirse ( y disfrutarse) sin saber nada de la saga creada por George Lucas. Esta nueva aventura trepidante lleva a la pantalla una época que solo ha existido en los libros: la Alta República, cien años antes de los acontecimientos que se narran en Star Wars: Episodio I -la primera serie o película de la franquicia en orden cronológico-. Una historia de venganza, doble moral y conflictos familiares, que homenajea al cine de artes marciales y al western y que, según sus creadores, es una mezcla entre Kill Bill y Frozen. En realidad, esta comparativa es acertadísima. Pero lo mejor de The Acolyte es que no hay que hacer deberes para verla. Por fin se han abierto las puertas a nuevos espectadores, a aquellos que no tienen ni idea de las guerras que se destacan en galaxias muy lejanas.

Trama y datos de producción

Mucho antes de las aventuras de Luke, Leia y Han Solo, mucho antes de que Anakin Skywalker se convirtiera en Darth Vader, el universo de Star Wars se encuentra en una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Los Jedi están en el cenit de su poder. Pero en las sombras de la galaxia, los Sith están reuniendo sus fuerzas y la amenaza del lado oscuro de la Fuerza crece cada día que pasa. The Acolyte arranca con una asesina en serie que va matando a los Jadi. Un misterio por resolver que pronto se convertirá en un thriller trepidante, una huída por descubrir la verdad y un drama familiar.

Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss son los protagonistas de la serie. The Acolyte ha sido creada por Leslye Headland para el servicio de streaming Disney+. Es parte de la franquicia Star Wars, ambientada al final de la era Alta República, cien años antes de los eventos de las principales películas de Star Wars. Consta de 8 episodios y el miércoles 5 de junio se estrenaron en España los dos primeros.

Disney+ aprende de sus errores

En 1977, George Lucas cambió las reglas cinematográficas con el estreno de Star Wars, una de las películas más taquilleras de la historia y que después fue rebautizada como Episodio IV: Una nueva esperanza. A esta le siguieron dos continuaciones más y décadas más tarde se estrenó una nueva trilogía (Los episodios uno, dos y tres) que suponía una precuela de la primera que se rodó.

El 2012 la compañía Disney compró Lucasfilm a cambio de 4.050 millones de dólares e inició una nueva trilogía cinematográfica recuperando algunos personajes y actores de la saga original. Pero más allá de las pantallas de cine, el universo de Star Wars pasó a las series de mano de la plataforma Disney+. Primero fue la aplaudida The Mandalorian (2019) un western de ciencia ficción que presentaba personajes nuevos pero respetaba a los fans de siempre. Una maravilla visual y comercial.

Disney siguió probando series de Star Wars siguiendo dos estrategias: ahondando en personajes ya conocidos de su amplio universo (Obi-Wan Kenobi en 2022 y Ahsoka en 2023) y creando historias alternativas nuevas (El libro de Boba Fett en 2021, surgida como spin-off de The Mandalorian, y Andor en 2022). Aquí comenzó su error. Y es que, como le pasó con el universo cinematográfico de Marvel, la sobreexplotación de productos hizo bajar la calidad de los mismos y el público se fue cansando. Pero todo ha cambiado con The Acolyte, la ficción que, cronológicamente, sería la primera de la saga de Star Wars y que, quizá por ello, ha abierto la puerta a nuevos espectadores.

Un thriller impecable

Como crítico cinematográfico no puedo no admitir la influencia cultural que ha tenido y tiene Star Wars. Nunca he sido un gran fan de esos que sucumben al merchandising pero sí que he visto casi todas las ficciones de la saga. Aún con todo, puedo decir que The Acolyte es un producto digno de estar en el top five de lo mejor de este universo de ciencia ficción (y eso que solo he visto cuatro de los ochos capítulos que tiene la miniserie).

Quizá The Acolyte no llegue a la ruptura formal y al carisma de The Mandalorian pero es un thriller muy bien construido, independiente pero respetuoso con las reglas que rigen la saga madre. La trama tiene forma de investigación policial y plantea dudas morales muy interesantes. Aquí, los Jedi, los que siempre han sido los portadores de la fuerza, la paz y la justicia, son los señalados durante su declive político después de una era de esplendor y de supuesta paz. Y todo lo vemos a través de un personaje principal ( o dos…) muy empático, con el que poder identificarse y crecer.