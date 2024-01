«Este es el camino»: La serie ‘The Mandalorian’ tendrá una película

Parece cosa del destino o bien, en términos del universo creado por George Lucas, podemos hablar de una gran intensidad de la Fuerza cuando hablamos de la relevancia que The Mandalorian ha obtenido en la propiedad intelectual adquirida por Disney. El motivo es tan evidente, como recordar la tibia recepción de la última trilogía de la saga que llegó a las salas de cine y su comparación, con la cariñosa acogida que los fans tuvieron en el momento del estreno de la marca en la pequeña pantalla a través de la historia de aventuras protagonizada por Din Djarin y el pequeño Grogu. Ante tal fenómeno, Lucasfilm no se ha podido resistir a la idea de expandir la trama de esta cariñosa dupla al formato de una película que ha pillado a todos por sorpresa.

Existen dos principales motivos que hacen que esta noticia sea una novedad para el mundo de Star Wars. La primera que la compañía ya había anunciado tres largometrajes, sin continuidad entre ellos que estarían ambientados en épocas diferentes. Por un lado, conoceríamos el origen de La Fuerza y el primer Jedi en un largometraje filmado por James Mangold, mientras que por otro tendríamos a una Rey que continuará su camino a través de la mirada de la directora Sharmeen Obaid-Chinoy. No obstante, la segunda razón por la que esta película ha pillado a todos por sorpresa es el hecho de que ya se habían dado conversaciones para una cuarta temporada de la serie, además del anuncio de una cinta dirigida por David Filoni que cerraría las tramas de tres series: El libro de bomba Fett, Ashoka y la propia The Mandalorian.

‘The Mandalorian & Grogu’

The Mandalorian & Grogu es de momento, el título provisional que llevará la película. Una historia que se espera que continue los acontecimientos sucedidos en la tercera temporada y que por lo que parece, no chocaría con la idea de Filoni. El filme estará dirigido por el actor y cineasta Jon Favreau, quien por otra parte es el creador original de este spin-off. El proyecto comenzó como una continuación casi seguida de los acontecimientos sucedidos en Star Wars VI: el retorno del Jedi, pero poco a poco, fue bebiendo de toda la mitología que el propio creador de Ashoka había expandido mientras construía el argumento de series como Rebels.

La llegada de una película sobre The Mandalorian deja claro que las narrativas de Star Wars en el cine ofrecen otra perspectiva, más allá de las trilogías que tradicionalmente le han funcionado a la IP. “La guerra de las galaxias”, el nombre que recibió el título a su llegada a España, recibió dos entregas más que crearían una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Más de 15 años después, el propio Lucas resucitó a los Jedi y a la República contando en otra trilogía el origen de Anakin Skywalker, las Guerras Clon y el nacimiento de Luke y Leia. En su momento, se dijo que el director de American Graffiti se había “cargado” su creación, pero hoy en día esta trilogía ha adquirido cierto prestigio y cariño por parte del fandom.

Disney tiene como objetivo no devaluar más la marca

Lo cierto es que las tres películas más recientes de Star Wars que contaban la historia de Rey funcionaron en la taquilla, pero no consiguieron convencer ni a la crítica ni al público. Su principal problema fueron las prisas por repetir exactamente el mismo modelo de las historias originales y la falta de cohesión entre partes, terminado en una disparatada resurrección del emperador Palpatine, Darth Sidous.

Star Wars: El ascenso de Skywalker supuso un punto de no retorno a la historia principal, con un futuro ambiguo sobre la dirección que debía tomar el producto. De hecho, Ryan Johnson tenía pactada con Lucasfilm rodar una trilogía que de momento, se mantiene en standby. El nacimiento de Disney + llevó a que Jon Favreau pudiese plasmar su idea en la pequeña pantalla, representando un fenómeno de completa resurrección para la marca. Un punto de inflexión que sirvió como un recordatorio al equipo de Kathleen Kennedy, el cual seguro que no da más pasos en falso hacia una historia que “ate a la franquicia” a producir por compromiso narrativo varios largometrajes que concluyan un arco.

‘The Mandalorian’: Una fórmula sencilla que ha brillado en la galaxia

El fenómeno de la creación de Favreau tiene una explicación bastante sencilla desde el análisis de la propia producción. La primera temporada de The Mandalorian tenía una historia central, pero que se vertebraba en aventuras capitulares. Una fórmula sencilla que conseguía que en cada episodio visitásemos un planeta diferente.

El trasfondo del asunto tenía una importante conexión con la fuerza y por qué no decirlo “la monería” de un Baby Yoda que de seguro le ha hecho ganar millones de dólares a Disney a nivel de merchandising. La serie tenía sus propios dogmas que más tarde rompería en ocasiones especiales, como cuando el protagonista se quita el casco para despedirse de su fiel compañero. Un modelo simple que no dejo por otra parte de replicar y crear nuevos claims para la franquicia. Porque “este es el camino” es un claro lema heredado del clásico “que la fuerza te acompañe” y ahora más que nunca, The Mandalorian seguirá su propia senda en una nueva y esperada versión cinematográfica.

Se espera que la producción de la película de The Mandalorian comience este 2024.