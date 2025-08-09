Isaac del Toro se recompone tras perder el Giro ganando la Vuelta a Burgos

Isaac del Toro se ha llevado la Vuelta a Burgos, asaltando en la última etapa la primera posición de la general. Un triunfo que le sirve para seguir resarciéndose de su segundo puesto en el Giro de Italia y que llega tras ganar el Cycling Stars Criterium, la Vuelta a Austria, la Clásica de las Tierras del Ebro y el Circuito de Getxo. De esta manera, el mexicano sigue consolidándose como una de las grandes promesas actuales del ciclismo actual, pese a que no estará en la Vuelta a España, donde el UAE estará liderado por Ayuso y Almeida.

En las Lagunas de Neila, Del Toro dio una estocada final en el grupo cabecero que sólo pudo seguir Giulio Ciccone. El italiano se llevó la etapa y la clasificación por puntos, dejando para el mexicano la general. El del UAE se impuso por una diferencia de 22 segundos al italiano Lorenzo Fortunato, del Astana, mientras que el podio lo cerró el francés Bisiauz, del Decathlon AG2R, que llegaba líder a la última etapa.

En la quinta y última etapa, de 138,3 kilómetros entre Quintana del Pidio y las Lagunas de Neila, Del Toro se proclamó campeón de la Vuelta a Burgos 2025. En una jornada con hasta cuatro puertos puntuables, el mexicano fue capaz de remontar la diferencia de 26 segundos que le separaba del líder Bisiaux y entrar en meta segundo a diez segundos de Ciccone. Fortunato fue tercero este sábado, a 27 segundos, y también superó al galo en la general.

Todo en una etapa reina en la que se destacó desde los primeros metros un quinteto de corredores, entre ellos el español Carlos García Pierna, que coronó primero los Altos del Cerro, Arroyo y Rozavientos para garantizarse el maillot de rey de la montaña. Precisamente en el Alto de Rozavientos, un primera categoría de 3,3 kilómetros al 9,7 por ciento de pendiente media, el australiano Jai Hindley movió el avispero entre los favoritos, que frustraron varios intentos de fuga y que dejaron toda la acción para la exigente subida a las Lagunas de Neila.

En sus rampas, Del Toro y Ciccone neutralizaron un ataque del colombiano Jefferson Cepeda, antes de que el transalpino contraatacase para marcharse en solitario hacia la meta y entrar con diez segundos de ventaja sobre el nuevo campeón de la Vuelta a Burgos, que sigue resarciéndose de su segunda plaza en el Giro a base de victorias. Entonces, cayó en la penúltima etapa ante Simon Yates.