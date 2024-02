Ya tienen fecha para Disney: ‘Toy Story 5’ y ‘Frozen 3’ y por sorpresa, ‘Vaiana 2’

El 2023 no fue precisamente un año de celebración para La Casa del Ratón, ya que por primera vez desde el 2015, la compañía no fue la más taquillera del mundo. Su puesto, lo ocupo Universal Pictures, gracias en parte a fenómenos como Fast & Furious X, Super Mario Bros: La película y Oppenheimer. Sin embargo, esto no quiere decir que la compañía californiana no vaya apostarlo todo para recuperar su trono en el corto-medio plazo. Una cuestión esencial que se ha puesto de manifiesto en la llamada de los resultados del primer trimestre para la compañía, donde el CEO Bob Iger ha anunciado los estrenos más importantes de Disney, que han incluido la sorpresa del anuncio de Vaiana 2.

La reunión varios puntos relevantes de lo que está por venir en la multinacional, en cuanto a la creación y distribución de contenidos se refiere. Y es que no contentos con revisitar el filme de Vaiana en formato de live action, el equipo de Iger anuncio la llegada de su secuela este mismo año. La continuación de la aventura fantástica aterrizará en la cartelera española el próximo 27 de noviembre de 2024. Vaiana 2 seguirá a la protagonista en su afán de exploración, esta vez por las peligrosas aguas perdidas de Oceanía. No contentos con eso, la segunda noticia pondrá de muy buen humor a las ‘swifties’, pues la cinta concierto de The Era’s Tour de Taylor Swift llegará a la plataforma con varios extras. No obstante, los estrenos más importantes de Disney llegarán en 2026.

2026: El año más importante de los estrenos de Disney

Disney se tomará con Marvel “un pequeño descanso” de los superhéroes este 2024. Estrenará Deadpool 3 sí, pero todas sus demás producciones serán series de la pequeña pantalla. La propiedad intelectual debe reposar, después de los fracasos económicos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Una condición que le llevará a a costar por continuaciones que tradicionalmente para la marca han sido muy lucrativas.

“Ya estamos esperando con ansias el 2026 y más allá con Frozen 3, la primera película de Toy Story desde 2019, y una nueva película de Star Wars que lleva al Mandaloriano y a Grogu a la pantalla grande por primera vez”, explicaba Iger. Además, por si este trío de estrenos no fuese suficiente en un mismo año, hay que recordar que el gigante del entretenimiento también tiene pensado enseñarnos Zootrópolis 2.

Tres franquicias que siempre han sido un caballo ganador en la carrera de la cartelera mundial. La saga de Pixar ha recaudado entre sus cuatro entregas, casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Por eso, a pesar de que Toy Story 4 pareciese el cierre de acto definitivo de la saga, Disney no se ha podido resistir en volver a sacar a sus juguetes favoritos del baúl. Por su parte, Frozen no se queda atrás. Los dos títulos protagonizados por Elsa y Anna se encuentran en la lista de las 25 películas más taquilleras de la historia del cine, con una suma de 2.700 millones de dólares. Por último, aunque se desconoce con firmeza cuáles podrían ser los resultados de ver a Din Djarin y al pequeño Grogu en las salas, todo apunta que con la legión de fans de la serie, esta vaya a ser un auténtico pelotazo para las arcas de Iger y su grupo.

Lo que desconocemos es la fecha exacta del 2026 en la que aterrizarán estas importantes continuaciones. Seguramente la primera en llegar será la cinta de de The Mandalorian, ya que tanto Frozen 3 como Toy Story 5 podrían tener un cartel mucho más apropiado para una llegada navideña. Conocemos muy pocos datos de las tres propuestas, Tan sólo que Jennifer Lee, la codirectora de las dos primeras entregas de Frozen junto a Chris Buck, no volvería a ponerse tras las cámaras de este cierre de trilogía.

‘Vaiana 2’: Una fecha sorpresa

La llegada de Vaiana 2 ha pillado por sorpresa a los fans, quienes mayormente la esperaban para el 2025. Pero seguramente, que la cinta de acción real esté programada para el próximo año marcando este adelanto. Comercialmente, sería un poco extraño ver las dos versiones de los personajes, con pocos meses de diferencia en la gran pantalla.

La primera entrega de Vaiana recaudó 644 millones de dólares en todo el mundo, consiguiendo dos nominaciones a los Oscar de 2017, que incluyeron el de mejor Película de Animación y Mejor Canción. Tendremos que esperar a finales de año para conocer si la segunda parte consigue igualar unos resultados complicados, en la que tampoco parece ser una de las IP más potentes de Disney.