Gina Carano demanda a Disney por su despido de ‘The Mandalorian’

El poder de las redes sociales y el miedo a la cancelación han llevado a que el futuro de los artistas vaya muy ligado a su posicionamiento y actos fuera de la gran pantalla. Johnny Depp fue apartado de varios proyectos por las acusaciones de su expareja Amber Heard o recientemente, tuvimos el caso de Melissa Barrera y Scream. La mayoría de estos conflictos entre compañías e intérpretes suelen quedar en el simple despido, pero no parece que Gina Carano no vaya a luchar por lo que considera, un despido injustificado. Recordemos que la estadounidense fue despachada por Disney por culpa de su apoyo a Trump, apartando a su personaje fuera de la historia de The Mandalorian. Ahora, la actriz ha demandado a la Casa del ratón y espera recibir, una compensación económica.

La representación legal de Carano, quien interpreta a Cara Dune en el universo creado por George Lucas, ha alegado que su representada fue despedida por discriminación y despido injustificado. Carano ha explicado que en realidad fue despedida de la serie por su afiliación política y su género, precisando una orden judicial que haga que Lucasfilm, la indemnice con 75.000 dólares más daños punitivos. La intérprete ha explicado su postura al respecto en un extenso comunicado que ha compartido a través de su cuenta de Twitter. “Hoy es un día importante para mí: voy a presentar una demanda contra Lucasfilm y Disney”, comenzaba explicando en su post.

Today is an important day for me–I am filing a lawsuit against @lucasfilm & @Disney



After my 20 years of building a career from scratch, and during the regime of former Disney CEO Bob Chapek, Lucasfilm made this statement on Twitter, terminating me from The Mandalorian: “Gina…

— Gina Carano 🕯 (@ginacarano) February 6, 2024