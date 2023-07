Elon Musk continúa creando expectación y manteniéndose en la cresta de la ola. El magnate estadounidense ha anunciado este lunes un cambio de logo en Twitter: adiós a Larry, el icónico pajarito azul. También un cambio de nombre: esta red social ha sido rebautizada como X. Pero, además, Musk quiere ir más allá: pretender convertir Twitter en una gran plataforma impulsada por inteligencia artificial que serviría para pedir un Uber, guardar criptomonedas, hacer compras y más, tal y como explican expertos en redes sociales a OKDIARIO.

Miguel Justribó, director de Hub of Brands, cree que la reputación de marca de esta red social puede estar en peligro tras cambiar un nombre y un logo tan asentados en la vida de millones de usuarios: “Es un movimiento arriesgado, del todo o nada. Twitter forma parte de la cultura popular y es parte de nuestra manera de hablar, de las expresiones que decimos”. En verdad, a raíz de Twitter se ha creado por ejemplo el verbo tuitear, recogido por la Real Academia Española. “Cambiarle el nombre ya es una decisión arriesgada, pero cambiarlo a X es doblemente arriesgado”, apostilla.

Guillem Àlvarez Espallargas, experto en redes sociales, explica que, a pesar de toda la controversia, “si hay una marca más potente que Twitter es la del propio Elon Musk. Siempre va a tener esa estela detrás”. Àlvarez recuerda la fijación Musk con la letra x: Tesla cuenta con un modelo que recibe ese nombre, mientras que su empresa de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial se llama Space X.

La consejera delegada de Twitter, Linda Yaccarino explicó: «X se consolidará como una plataforma centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos. Impulsada por inteligencia artificial. X nos conectará a todos de maneras que apenas comenzamos a imaginar».

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023