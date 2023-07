Elon Musk, nuevo dueño de Twitter y fundador de la marca de coches eléctricos Tesla, ha asegurado en un mensaje en su cuenta de esta red social que está buscando un nuevo logotipo para la compañía con el que sustituir al legendario pájaro azul. «Y pronto nos despediremos de la marca de Twitter y, gradualmente, de todos los pájaros», dice en uno de sus mensajes.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023