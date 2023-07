Twitter se cae a nivel mundial y Elon Musk limita el número de tuits que se pueden leer por día

La red social Twitter se ha vuelto a caer a nivel mundial este sábado, dando diversos problemas a los usuarios. La compañía ha tardado varias horas en solucionar las incidencias y el motivo, según Elon Musk, ha sido una posible filtración de datos y hackeo del sistema. Por ello, el CEO de Twitter ha anunciado que se limitará el uso de la red social a todos los usuarios durante un tiempo, que no ha especificado.

«Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado límites temporales», ha explicado el empresario en un tuit a través de su perfil de Twitter.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023