Elon Musk ha advertido que los términos «cisgénero» y «cis», usados por el lobby LGBTIQ+ y el movimiento woke para no usar el término heterosexual, se consideran a partir de ahora insultos en Twitter y no serán tolerados, provocando la prohibición a quien lo use con otra persona.

«Las palabras ‘cis’ o ‘cisgénero’ son consideradas insultos en esta plataforma», escribió Musk en un tuit en el que se pronunciaba sobre otro asunto como es el acoso en la red. El tuit ya superaba esta mañana 240.000 me gusta.

Todo ello ocurre después de que James Esses, fundador de Thoughtful Therapists, un grupo de psicoterapeutas que se dedican a crear conciencia sobre el impacto negativo de la ideología de género en los servicios de salud mental, denunciara ser víctima de acoso en Twitter por rechazar dichos calificativos.

«El acoso repetido y dirigido contra cualquier cuenta hará que las cuentas acosadoras reciban, como mínimo, suspensiones temporales», agregó Musk.

Las palabras «cis» o «cisgénero» son usadas habitualmente de forma despectiva por la comunidad LGBTQ+ para dirigirse a los heterosexuales, una etiqueta que personas como James Esses rechazan por tratarse «un acto de odio».

«No deseo que me llamen así, recibí una gran cantidad de mensajes de activistas trans llamándome ‘cissy’ y diciéndome que soy ‘cis’ ‘me guste o no’», tuiteó el promotor de Thoughtful Therapists.

«No creo en la ideología de género. No me identifico como ‘cis’. Usar este término me hace sentir inseguro y demuestra tu odio hacia mí», añadió.

Una usuaria aprovechó para preguntarle a Elon Musk qué sucedía con las personas que voluntariamente se identifican así, con el prefijo «cis», a lo que respondió: «Tú llámate como quieras».

El prefijo «cis» es un ejemplo más del llamado lenguaje totalitario promovido desde la izquierda ideológica, especialmente en la comunidad LGTBI, como un término que entra en lo que ellos califican como políticamente correcto.

Cambios en Twitter

Desde que asumió las riendas de Twitter, Musk despidió a buena parte de la plantilla, destapó los acuerdos secretos de la red social con el gobierno estadunidense de Joe Biden para censurar mensajes controvertidos y restauró la cuenta del ex presidente Donald Trump.

En todo este tiempo la red social ha eliminado un 90 por ciento de las cuentas falsas.

Además, el multimillonario se ha significado como gran adversario de lo que se conoce como «ideología woke», consistente en imponer operaciones de ingeniería social para negar la ciencia, el hecho biológico de diferencia entre hombres y mujeres, para acrecentar el enfrentamiento entre los individuos y para favorecer la aparición de ‘chiringuitos’ ideológicos sustentados con el dinero de los contribuyentes.

Antes de su desembarco en Twitter, Musk consideraba que la red estaba demasiado escorada hacia lo políticamente correcto y que ejercía una indebida censura contra los discursos opuestos, clamando contra lo que consideraba ejercicios de censura.

La pasada semana, y en un evento organizado por Viva Technology, volvió a decirlo: «Soy un gran fan de la libertad de expresión y debemos disfrutarla tanto como sea posible, tanto como lo permitan las leyes de un país. La libre expresión es relevante cuando la gente puede decir cosas que a ti no te gusten, pues de lo contrario, eso no es libre expresión».