Daisy Ridley asegura que la nueva película de Star Wars tomará una «dirección diferente»

Tras una trilogía que no convenció a nadie, Star Wars se está tomando con calma su regreso a la pantalla grande. Por el momento, ha concentrado sus esfuerzos en el streaming, con series que le han funcionado realmente bien a Lucasfilm como las últimas Andor y Ashoka. Tal es la aceptación de esas historias individuales que The Mandalorian, su gallina de los huevos de oro, tendrá su propia película dirigida por Jon Favreau. Si bien no obstante, que La Casa del Ratón no tenga una prisa desmesurada en lanzar nuevos largometrajes, esto no quiere decir que no tenga una planificación en la que las salas sea un medio relevante. Empezando por una continuación para la historia de Rey, la última protagonista de la franquicia. Una cinta en la que Daisy Ridley retomará su personaje, pero según cuenta ella misma, será una nueva película de Star Wars con una “dirección diferente” a la que la saga nos tiene acostumbrados.

La actriz británica regresará a su papel de Rey, un papel que le ha traído tantas alegrías como decepciones. La poca aceptación que tuvo el cierre de las tres películas anteriores hizo que muchos fans pagaran el pato con la intérprete, llegando incluso esta a tener que cerrarse las redes sociales. Sin embargo, Ridley parece entusiasmada con el nuevo camino que tomará la continuación de su ya maestra jedi, tras aceptar el apellido Skywalker como propio.

“Lo pensé un poco, y una vez supe cuál era la historia y todo, entendí que era algo que realmente quería hacer. Creo que es una exploración realmente fantástica del mundo de Star Wars. Es una forma realmente genial de llevar la historia en una dirección un poco diferente”, explicaba en una entrevista para AlloCiné.

¿Dónde se sitúa esta nueva película de Star Wars?

La línea temporal de la herencia de Skywalker parecía incierto, pero desde hace un tiempo sabemos que la nueva película de Star Wars se desarrollará después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, con Rey reconstruyendo una nueva Orden Jedi. A finales del pasado 2023, Ridley explicó lo nerviosa que se sentía en la Celebración de Star Wars en Londres a principios del 2023, cuando se anuncio oficialmente el proyecto: “Me estaba cagando antes de subir al escenario, porque nadie sabía que iba a eso (…) fue una recepción maravillosa. Estoy muy emocionada. La historia es realmente genial”.

Lo que desconocemos es sí esta podría ser el inicio de una nueva serie de películas en torno a su imagen y protagonismo o si en cambio, funcionará como una historia aislada que recoja el testigo de la era que inició J.J. Abrams. Situación que ni siquiera la propia actriz conoce del todo bien. “Conozco la trama de una película. Eso no quiere decir que sea todo eso, pero eso es los que me dijeron”, señalaba.

Las prisas no funcionan en Lucasfilm

Desde que Disney compró Lucasfilm a George Lucas por 4.000 millones de dólares, la marca de Mickey Mouse ha tenido una prisa excesiva en construir una nueva trilogía. Las tres películas recaudaron lo suficiente como para que su producción pudiese tildarse de éxito en lo económico, pero la imagen de la propiedad intelectual quedó dañada a través de tres películas inconexas en las que en ningún momento pareció existir un plan conjunto que cerrase la propia idiosincrasia de la trilogía.

Es por eso que Kathleen Kennedy, productora de la compañía, siempre ha manifestado que la IP no tenía “prisa” en regresar hasta que no existiese un plan y que la idea de recuperar personajes antiguos para las nuevas historias estaba bastante descartado.

El futuro de Star Wars: Seguir con series y películas individuales

La marca Star Wars sigue siendo una de las propiedad intelectuales más lucrativas de la historia del cine y por tanto, Disney no va a dejar de producir contenido a su alrededor, exprimiendo y expandiendo al máximo posible el universo creado por George Lucas.

Con ello, la próxima aventura que podremos ver en Disney + será Skeleton Crew, una serie protagonizada por Jude Las y que seguirá a un grupo de niños perdidos en la galaxia que intentarán encontrar el camino a casa en la era de la Nueva República. El creador es Jon Watts, responsable de la trilogía de Spider-Man de Tom Holland. Directores tan potentes como los Daniels o David Lowery han sido confirmados para dirigir algunos de los capítulos.

Después, 2025 será un año en clave Star Wars a través del estreno de la película The Mandalorian & Grogu y las series The Acolyte y Lando. Será en 2026, 2027 y 2028, cuando por fin podamos ver tanto la película dirigida por Taika Waititi como los filmes dirigidos por Sharmen Obaid-Chinoy y James Mangold.