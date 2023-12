Adam Driver asegura que «todos los días» le recuerdan haber matado a Han Solo

Adam Driver es uno de los actores más punteros de la industria actual. A sus 40 años, ya ha trabajado a las órdenes de cineastas de la talla de Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Noah Baumbach, los hermanos Coen, Steven Spielberg y ahora, protagoniza el último biopic de Michael Mann: Ferrari. Pero sin duda, su carrera dio un salto internacional al interpretar por primera vez al personaje de Kylo Ren en Star Wars: El despertar de la fuerza. Un rol por el cual a Driver le siguen recordando haber matado en la ficción al icónico rol de Han Solo, interpretado por Harrison Ford.

“Alguien siempre me recuerda eso todos los días. Bueno no todos los días, pero sí, solía ser más , pero probablemente sea una vez al mes en algún lugar”, explicaba en una reciente entrevista. Una situación que le llevó a reflexionar sobre la escena emocional junto a Ford: “Obviamente, la partitura de John Williams no sonaba de fondo y, en realidad, fue muy emotivo filmarla con Harrison. Harrison fue muy generoso y contemplativo y para mí ese fue un gran momento en el set, a pesar de que era su muerte”.

Después del filme de J.J Abrams, Driver formó parte de las otras dos entregas de la trilogía y aunque cualquiera desearía participar en una marca tan importante, el dos veces nominado al Oscar tenía serias dudas sobre su rol en la historia. “Me lo tomé muy en serio, lo pensé mucho y estaba muy indeciso. Era consciente de que era una gran oportunidad. Y no quería estar en esto y ser malo. Ya sabes, mucha gente iba a verlo. Yo era fanático de esas películas”, recordaba el actor en el programa ¿Quién habla con Chris Wallace?

Su futuro parece huir de las franquicias

Desde que finalizase su colaboración con la propiedad intelectual de Disney, Adam Driver no ha tenido demasiado interés en volver a entrar en una franquicia. Buscando colaboraciones con los mejores directores y en definitiva, encontrando historias que star warsapunten a los grandes premios de la industria. Por eso, parece muy extraño que terminen cumpliendo esos rumores que lo sitúan como el nuevo Reed Richards del Universo Cinematográfico de Marvel.

En 2024, Driver tiene dos grandes proyectos en la agenda. Megalópolis de Francis Ford Coppola y la secuela de Heat, poniéndose de nuevo bajo la mirada de Mann.