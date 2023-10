Esto sí que no te lo esperabas: Harrison Ford tiene una opinión sorprendente sobre Han Solo

La saga ‘Stars Wars’ tiene tantos seguidores como detractores y recientemente ha sucedido algo que no ha hecho más que consolidad la leyenda. Independientemente de los sentimientos que genere, es un proyecto que consigue generar una opinión en los espectadores. Es más, ha llegado a enfrentar a los propios protagonistas. El primero en dar un paso adelante fue Alec Guinness, el mítico actor que se puso en la piel del maestro jedi Obi-Wan. En una de sus entrevistas reconoció que llegó a arrepentirse de haber aceptado el personaje, pues fue realmente duro trabajar con el guion en ciertos momentos.

No obstante, Alec Guinness dejó claro que detrás de ‘Star Wars’ hay un trabajo apasionante y cargado de entusiasmo. Eso es lo que marca la diferencia. Siempre ha reconocido que era una saga “asombrosa como espectáculo y técnicamente brillante”. Es justo aquí donde encontramos la diferencia con Harrison Ford, quien en la actualidad sigue detestando a Han Solo, el papel que interpretó en las famosas películas.

Harrison Ford tiene una opinión sorprendente

Todo el mundo sabe que la carrera de Harrison Ford está marcada por una infinidad de éxitos, a pesar de que gran parte del público le recuerde por su experiencia en ‘Star Wars’. El artista siempre ha sido muy sincero y recientemente ha desvelado que prefiere otras películas, como por ejemplo ‘Indiana Jones’. Siguiendo su explicación, cree que Han Solo es un personaje sin trayectoria. Considera que no genera el interés suficiente como para tener que hablar siempre de él.

Harrison Ford entiende que la saga galáctica tiene millones de seguidores y está encantado con el reconocimiento que recibe por parte de los mismos. No obstante, considera que ha llegado el momento de pasar página para poder hablar de otros proyectos. Ha desvelado qué piensa sobre Han Solo y hay gente que está verdaderamente sorprendida con sus palabras.

Harrison hubiese terminado con Han Solo

El planteamiento que ha hecho Harrison Ford ha impactado bastante. Su comentario está dando mucho de qué hablar y cada vez hay más gente que se queda sin palabras. A pesar de que Han Solo no ha hecho más que consolidar su leyenda en el mundo de cine, considera que alguien tendría que haberle “matado”. Ha argumentado su postura: “No tiene madre, no tiene padre, no tiene futuro. No tiene responsabilidades en la historia en este momento”. Hay que recalcar un dato, el guionista Lawrence Kasdan está de acuerdo con este punto de vista.

El artista ha sembrado un gran debate

La buena fama de Harrison Ford corre peligro, pues ha criticado uno de sus grandes méritos artísticos. Es cierto que antes de ‘Star Wars’ había participado en otros proyectos importantes como ‘American Graffiti’, pero la fama que le dio Han Solo no se la dio ningún otro personaje. En ‘El Despertar de la Fuerza’ tuvo mucha importancia porque se convirtió en tutor de Rey, mientras buscaban a Luke Skywalker. Tal fue la relevancia de todo esto que en 2018 se estrenó ‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’.