‘Gladiator II’: esta serie de Paul Mescal evitó que Timothée Chalamet fuese el protagonista

Heredar la épica de Russell Crowe en Gladiator no es una tarea fácil. Sino que se lo pregunten a Paul Mescal. El actor estrenó hace dos semanas la secuela con el ojo mediático puesto en las expectativas que poco a poco, había ido generado la promoción entre el público. Un grueso de los espectadores que todavía no podían conocer del todo al intérprete irlandés, pues hasta ese momento, el nominado al Oscar por Aftersun no había participado en ningún blockbuster de ese nivel comercial. Por ello y dada la inversión en el proyecto, Paramount Pictures y el propio Ridley Scott consideraron otros nombres para liderar el elenco de Gladiator II, como por ejemplo el del solicitado Timothée Chalamet.

A sus 28 años, Chalamet está considerado como uno de los únicos valores seguros en la taquilla estadounidense. Sobre todo, a raíz de sus últimas dos grandes proyecciones en la gran pantalla. Por un lado, su papel de Wonka (634 millones de dólares) y por otro, Dune: Parte Dos (714 millones de dólares). Taquillazos que le llevaron a firmar un acuerdo de larga duración con Warner Bros Pictures y por consiguiente, estar en todas las quinielas de cualquier gran papel futuro que se precie. Algo entendible si al igual que Hollywood, el público le ve como una de las pocas estrellas con reclamo que le quedan a la meca del cine. Así, no es de extrañar como el cineasta británico ha compartido en las últimas horas, que su perfil fue considerado para el regreso al péplum shakespeariano de Máximo Décimo Meridio. No obstante, cuando Scott vio a Mescal en Normal People, tuvo claro que había encontrado al hijo no reconocido del capitán hispano de las tropas de Marco Aurelio. Pero ¿qué tiene esta miniserie de culto de la BBC y Hulu para determinar la elección del director de Alien y Blade Runner?

Vio la serie «casi por accidente»

Normal People adapta la novela homónima de Sally Rooney, la escritora compatriota de Mescal ha vendido más de tres millones de libros en todo el mundo, convirtiéndose en una de las novelistas más buscadas del presente año tras la publicación del reciente fenómeno de ventas ‘Intermezzo’. De 12 episodios y disponible en Movistar +, la ficción se centra en Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) y Connell Waldron (Mescal), dos jóvenes enamorados que se encuentran dando el salto de la escuela secundaria, hasta sus años de licenciatura en el Trinity College.

La serie tuvo un tremendo éxito y hoy está considerada una relato de culto. Pero Scott, la vio «casi por accidente» porque como él mismo asegura antes de dormir siempre ve algo:

«En realidad no era lo mío, pero vi dos capítulos y pensé que tanto el chico como la chica eran fantásticos. Luego me pasé viéndolos ocho horas», le contaba el realizador a THR. Scott estaba seguro de que Mescal era su hombre para Gladiator II después de ver Normal People y el actor, no dudó en subirse a una gran producción con él, a pesar de las dudas al ser su primera cinta con un gran estudio. La colaboración ha sido tan fructífera que ambos repetirán en el siguiente trabajo del cineasta, un thriller apocalíptico llamado Dog Stars.

Independientemente de la elección final del actor de Desconocidos, no sabemos si Chalamet hubiese aceptado bajar a la arena del Coliseo, con el sacrificio físico y muscular que ello conlleva. Su agenda futura es una de las más completas y apretadas del calendario cinematográfico. Dentro de poco estrenará A Complete Unknow, el biopic sobre Bob Dylan que le podría otorgar su segunda nominación a la estatuillas doradas. Mientras que en 2025 lo tendremos protagonizando Marty Supreme de A24 y Joshua Safdie. Por supuesto, en 2026 volverá al desierto de Arrakis para cerrar la trilogía audiovisual de Dune con Dune: Mesías.

‘Gladiator II’ y la taquilla

Estrenada el pasado 15 de noviembre y con un presupuesto de 250 millones de dólares, Gladiator II lleva por el momento 220 millones acumulados en el box office. Cifras que vienen a asegurar que a Paramount podría salirle muy rentable su «efecto recuela». Con ello, no podemos descartar la idea de una Gladiator III ya sugerida por el propio Ridley Scott.

Acompañando a Mescal, la continuación también tiene otras caras reconocidas como Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn y Fred Hechinger. Años después de la muerte de Máximo, Lucio se ve forzado a entrar en el coliseo tras la conquista de su hogar por dos emperadores que dominan con tiranía Roma. Buscando una clara sed de venganza, Lucio deberá encontrar en sus orígenes la gloria perdida de Roma y prender una revolución desde la propia arena.