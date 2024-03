Para Steven Spielberg, ‘Dune 2’ es «una de las películas de ciencia ficción más brillantes»

A diferencia de su primera parte, al regreso a Arrakis no le están faltando los elogios. Público y crítica han coincidido en remarcar la secuela de Denis Villeneuve como una experiencia en cines generacional, dentro de esa tendencia algorítmica que actualmente vive la industria. Del mismo modo, este positivismo ha sido respaldado por unos buenos números en la taquilla internacional, haciendo posible la llegada de una futura tercera parte. Pero ese entusiasmo no ha quedado marcado únicamente en los espectadores y la prensa especializada, pues hasta un referente de la talla de Steven Spielberg, ve en Dune 2 una obra magna. Un gran piropo por parte del que quizás es uno de los máximos referentes en el género.

El rey Midas de Hollywood es famoso por propuestas como Tiburón o La lista de Schindler, aunque quizás sus trabajos mas influyentes sean los que han navegado dentro del sci-fi, como Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre o Jurassic Park. Es por eso que su opinión sobre el terreno, representa un sello de calidad inconfundible, manifestándose como el mejor prescriptor posible. Así, el cineasta no ha podido contener su opinión sobre el último trabajo del director canadiense, durante una conversación organizada por la DGA (Sindicato de directores de cine en Estados Unidos).

“Has hecho una de las películas de ciencia ficción más brillantes que he visto en mi vida”, le decía Spielberg a Villeneuve en el podcast Director’s Cut. El programa, estaba enfocado en charlar sobre la creación de la secuela y el ganador de dos premios de la Academia, no pudo evitar comparar la herencia de su compañero de profesión con los nombres de realizadores tan relevantes como Stanley Kubrick, George Lucas o James Cameron. Uno de los puntos más valorados en el análisis de Spielberg hacia Dune 2 fue el de poner en valor la presentación del planeta Arrakis y la búsqueda de la venganza del protagonista, Paul Atreides, contra la casa Harkonnen: “Esta es verdaderamente una epopeya visual, y también está llena de personajes profundamente dibujados. Sin embargo, el diálogo es muy escaso cuando lo miras en proporción al tiempo de ejecución de la película. Es cine. Las tomas son muy pictóricas, pero no hay un ángulo o una única configuración que sea pretenciosa”.

Steven Spielberg, ‘Dune 2’ y la creación de mundos

El entusiasmo de Spielberg con Dune 2 en cambio, alcanzó la máxima consideración, en el mismo inicio del podcast, cuando situó a Villeneuve a la altura de esos grandes “creadores de mundos”. Los cineastas que han conseguido dar un paso más allá del simple hecho de contar una historia:

“Permítanme empezar diciendo que hay cineastas que son los constructores de mundos. No es una lista larga y sabemos quiénes son muchos de ellos. Empezando por (Georges) Méliès, Disney, Kubrick y George Lucas. Ray Harryhausen lo incluyo en esa lista. Fellini construyó sus propios mundos. Tim Burton. Obviamente Wes Anderson, peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continúa, pero no es tan larga, y yo profunda y ferviente. Creo que eres uno de sus miembros más nuevos”.

Por supuesto, al director de Munich también le apasionó como a todos, los efectos especiales alrededor de los gigantescos gusanos de arena. “Esa escena surcando entre los gusanos de área es una de las mejores cosas que he visto jamás”.

Un éxito para la taquilla con una nueva generación

El amor de Spielberg con Dune 2 no es algo gratuito, teniendo en cuenta que ambos han defendido el terreno de la exhibición, siendo la secuela un producto comercial que no abandona por otro lado, la autoría. Ese es en cierto modo, un paralelismo reflejado en la filmografía del director nacido en estado de Ohio. Dune: Parte dos ha recaudado más de 574 millones de dólares hasta la fecha, convirtiéndose en una de las 10 películas IMAX más taquilleras de todos los tiempos.

El éxito, más allá de la calidad del material y del equipo técnico, reside en el casting. Una combinación de jóvenes promesas de la interpretación como Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh, con la presencia de nombres de la talla de Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Josh Brolin, Javier Bardem y Stellan skarsgard.

Actualmente, Dune: Parte Dos todavía está disponible en las salas de cine. Se desconoce el tiempo que tardará Villeneuve en volver al material de Frank Herbert para Dune 3.