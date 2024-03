El «Lisan al-Gaib» de la taquilla: Timothée Chalamet firma una importante acuerdo con Warner Bros

Puede que este último 2023 y 2024, Timothée Chalamet no haya conseguido una relevancia de cara a los principales premios. Sin embargo, el nominado al Oscar, sí que batido un importante récord con la taquilla mundial que John Travolta ostentaba desde hace 45 años: Estrenar dos largometrajes que superasen la barrera de los 500 millones de recaudación. Hablamos cómo no, de Wonka y Dune: Parte dos. Desde luego, ser un imán para la taquilla en estos tiempos es digno del verdadero “Lisan al-Gaib” y no es ninguna casualidad ver cómo después de este hito taquillero, Warner Bros ha querido cerrar un gran contrato de estudio para protagonizar y producir nuevos proyectos.

No se ha revelado qué títulos son los que involucrarán al actor con la compañía, pero teniendo en cuenta el éxito de sus colaboraciones en los últimos meses (recordemos que Dune 2 y Wonka pertenecen a la misma major), no sería nada extraño que ya estuviesen planeando algo en los despachos. El protagonista de Call me by your name no sólo es uno de los intérpretes más brillantes de su generación, sino que además es un ejemplo clarividente sobre cómo debe encararse una carrera, asumiendo grandes papeles y del mismo modo, pequeñas participaciones al lado de cineastas de corte autoral.

Paul Atreides y Willy Wonka

La noticia, dada por Variety hace algunas horas, no es ni mucho algo sorprendente. Sus roles de Willy Wonka y Paul Atreides representan lo que hasta ahora ha sido la filmografía del neoyorquino. Unas propias elecciones de casting arriesgadas que han dado sus frutos. Porque ¿existe algo más atrevido que protagonizar una de las adaptaciones más complicadas de la historia del celuloide? ¿O ser la cara visible de una precuela musical de Charlie y la fábrica de chocolate? El mesías de Arrakis y el joven chocolatero representan dos personajes tan diferentes y ejemplificantes del desarrollo de su trayectoria que casi, hasta parece una situación completamente normal su repercusión económica y mediática.

Desgraciadamente para él, estos protagonistas no le traerán el reconocimiento por parte de la Academia. Aunque para eso, Chalamet ya se encuentra rodando A Complete Unknown, un biopic en el que dará vida a un joven Bob Dylan llegado a la Gran Manzana.

Warner Bros apuesta por Timothée Chalamet

En los últimos meses, Warner Bros parece haber olido la sangre de Disney como un tiburón. La Casa del Ratón no pasa por su mejor momento. Desde hacía años, la compañía llevaba liderando la taquilla mundial, pero el pasado 2023 esa racha llegó a su fin, arrebatándole el puesto Universal Pictures. Bajo este escenario, Warner se ha posicionado firmando lazos con algunas de los rostros líderes en la exhibición cinematográfica. El primero de ellos fue Tom Cruise, después llegó Margot Robbie y su productora LuckyChap Entertainment y el último en engrosar esta lista de superestrellas. Cruise es el artífice de éxitos a la altura de las franquicias de Misión Imposible o el regreso de Top Gun: Maverick, la 12ª película más taquillera de la historia del séptimo arte. Dos puestos por debajo de la lista, encontramos precisamente la adaptación Barbie de Margot Robbie.

Hay que señalar que estos acuerdos no son excluyentes, pudiendo los tres trabajar bajo el amparo de otras compañías. El fichaje de Chalamet es una decisión consecuente con los resultados de la cartelera mundial y a su vez, con el rango de público al que pertenece cada uno de ellos. Este último tiene como objetivo, atraer al público más joven a las salas. Un reto mayúsculo en la deteriorada asistencia actual al patio de butacas. La vinculación de Chalamet era lógico, pues el actor sigue vinculado a la franquicia de Denis Villeneuve en una hipotética Dune 3 que aterrizará en las salas en 2026.

A diferencia de otros perfiles de la industria, el joven que saltó a la fama gracias al cine independiente y de la mano de figuras como Greta Gerwig y Luca Guadagnino, no tiene ninguna prisa en llenar su agenda de títulos y franquicias cada año. De hecho, desde que en entre 2019 y 2020 estrenase seis películas, Chalamet ha reducido considerablemente su implicación en proyectos. En 2022 estrenó únicamente Hasta los huesos: Bones and All, en 2023 hizo lo propio con Wonka, este 2024 le tocó a Dune y por el momento, 2025 será el año de su interpretación de Bob Dylan.