Primeras imágenes de Timothée Chalamet como un joven Bob Dylan en ‘A complete Unkown’

A pesar del auge de jóvenes actores prometedores como Jacob Elordi, Barry Keoghan o Tom Holland, ninguno ha alcanzado todavía la presencia mediática de Timothée Chalamet. El intérprete que debutó en la gran pantalla con Hombres, mujeres y niños y la Interstellar de Christopher Nolan es hoy en día, el nombre más demandado en la industria. Ya sea por la línea autoral marcada por Greta Gerwig o Luca Guadagnino, como por grandes proyectos comerciales de las dimensiones de Wonka o la reciente Dune: Parte dos. Parece que todos quieren tener al neoyorquino en sus producciones, también el cineasta James Mangold y su nuevo biopic que girará en torno a la figura del cantautor Bob Dylan. Shora, gracias a unas fotos tomadas en el set, ya hemos podido echar un primer vistazo a cómo luce Chalamet en la piel del cantante de folk norteamericano.

La cinta en cuestión llevará por título A complete Unkown y por lo que sabemos, narrará los inicios del artista en su formación, cuando en 1965 deslumbró a todo un país al actuar con su guitarra en el Festival de Folk celebrado en Newport. Un papel para el que Chalamet también cantará él mismo, a diferencia de lo que habitualmente ocurre cuando los actores se ponen en la piel de figuras tan famosas del mundo de la música. El reparto es tan increíble como la decisión de colocar al nominado al Oscar como Bob Dylan. Edward Norton será Bob Seeger, mientras que Elle Fanning dará vida a Sylvie Russo, la que durante años fue el interés amoroso del cantante de ‘Like a Rolling Stone’. El elenco principal se cerrará con Boyd Holbrook (Logan), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) y P.J. Byrne (El lobo de Wall Street), con un guion que ha escrito el propio Mangold y Jay Cocks, un escritor ligado a buena parte de la filmografía de Martin Scorsese. Cocks ha escrito La edad de la inocencia, Gangs of New York y Silencio.

Timothée Chalamet as Bob Dylan on set of ‘A Complete Unknown’ pic.twitter.com/hRVnoOx1By — chris🫖 (@filmstvculture) March 17, 2024

La motivación de James Mangold tras el biopic de Bob Dylan

No es la primera vez que Mangold está detrás de una cinta biográfica sobre un cantante. En 2005 estrenó En la cuerda floja, el biopic sobre el cantante Johnny Cash que supuso su consolidación como director emergente tras 5 nominaciones a los premios Oscar. Nominado al Oscar por el guion adaptado de Logan y a Mejor película por Ford vs. Ferrari, el realizador estadounidense le contó a Collider el año pasado que era lo que más le entusiasmaba de contar la historia de Bob Dylan:

“Es una época increíble en la cultura estadounidense y la historia de Bob, un joven Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con 2 dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años, siendo acogido por primera vez y como parte de la familia de la música folklórica en Nueva York (…) Es tan increíble, es una historia tan interesante y sobre un momento tan interesante en Estados Unidos. Diferentes personajes, desde Woody Guthrie hasta Bob Dylan, Pete Seeger y Joan Baez. Todos tienen un papel que desempeñar en esta película”.

Timothée Chalamet and James Mangold on the set of the Bob Dylan biopic ‘A COMPLETE UNKNOWN’. pic.twitter.com/A45s40Teuu — Bulletin Film (@BulletinFilm) March 17, 2024

El futuro fílmico de Mangold en 2025

A complete Unkown no es la única andadura cinematográfica que Mangold estrenará en 2025. Aparte del biopic sobre Bob Dylan, el director también tiene programado llevar a las salas The Force. Un thriller policíaco producido por Ridley Scott que adaptará la novela de Don Wislow, el cual se ha unido al célebre guionista David Mamet (Los intocables de Eliot Ness, La cortina de humo) con la intención de retratar la vida de un policía corrupto.

Por si llevar al cine la vida de Dylan y adaptar junto a Mamet la The Force fuese poca cosa, todavía tendrá que vislumbrar en una galaxia muy muy lejana, la futura cinta del universo de George Lucas que planea James Mangold. Star Wars: Dawn of the Jedi nos contará los orígenes de la fuerza, ambientándose 25.000 años antes de los acontecimientos sucedidos en la trilogía original. Llegará a los cines en el 2028.

Timothée Chalamet: Un imán para la taquilla

Con Wonka y Dune: Parte dos, Chalamet ha demostrado ser un auténtico imán para la taquilla en unos tiempos donde la asistencia a los cines pasa por uno de sus peores momentos. Wonka recaudó más de 628 millones de dólares en todo el mundo y de momento, Dune: parte Dos lleva cosechados 400 millones de dólares. Unos números que seguramente le lleven a volver al desierto para seguir interpretando a Paul Atreides en Dune: Mesías.

Pero, más allá del cine puramente comercial, Timothée Chalamet ha apostado en varias ocasiones por trabajos de bajo perfil, como cuando firmó para Luca Guadagnino la italiana Hasta los huesos: Bones and All o poniéndose a las órdenes de Wes Anderson en La crónica francesa y de Adam McKay en No mires arriba, a pesar de que en estas, tuviese papeles muy secundarios.

¿Será el papel de Bob Dylan uno de los más destacados de su ascendente carrera?