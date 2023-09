Martin Scorsese está en contra de «las listas de 10 mejores películas»

Lo sentimos cinéfilos del mundo, pero Martin Scorsese está en contra de una de las filias más desbordantes de los amantes del séptimo arte: las listas que clasifican películas en un Top 10. Un contenido que es, por un lado tema de conversación entre amigos y en las redes sociales y por otro, material de revistas especializadas bien reconocidas como Sight and Sound. Una tendencia que no gusta nada al cineasta de Toro salvaje, sobre todo cuando debe citar sus propios trabajos.

“He tratado de hacer listas a lo largo de los años de películas que personalmente siento que son mis favoritas, sea lo que sea que eso signifique”, comenzaba explicando Scorsese en una reciente entrevista, mientras promocionaba su último filme, The Killers of the Flower Moon. Después, el ganador del Oscar continuó explicando que uno de los motivos es la variedad de las realidades fílmicas: “Y luego descubres que la palabra ‘favorita’ tiene diferentes niveles. Las películas que más te han impresionado, a diferencia de las películas que simplemente te gusta seguir viendo, a diferencia de aquellas que sigues viendo y de las que aprendes o experimentas de nuevo. Entonces, son variados. Y siempre estoy en contra de las listas de ‘las 10 mejores’”.

‘Ciudadano Kane’: la excepción para Scorsese

A pesar de rechazar enmarcar las propuestas icónicas en una lista cerrada, Scorsese sí que confesó tener una cinta clave en su vida, Ciudadano Kane. El largometraje de Orson Welles es un mito dentro de la historia del cine que, a día de hoy, sigue impactando y generando la unanimidad de “masterpiece” en la industria. “Cambio mi vida. Rompió todas las reglas. Una de las cosas que Welles dijo que se podía aportar al cine es la ignorancia”, por eso cuando al director le preguntan por qué un autor puede hacer esto o aquello, su respuesta siempre es “¿por qué no?”.

Martin Scorsese presentó Killers of the Flower Moon en la pasado Festival de Cine de Cannes con el correspondiente respaldo de la crítica. El cineasta vuelve a reunir a sus dos actores fetiche, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, para recrear la historia verídica de los crímenes cometidos en los años 20 en la nación de Osage. Una apuesta por la que desde el proyecto se intentó buscar la colaboración de la propia tribu, rodando en el terreno y buscando definitivamente el máximo acercamiento al realismo.

Killers of the Flower Moon se estrenará en cines españoles el próximo 20 de octubre de 2023. Posteriormente llegará a la plataforma de Apple TV +.