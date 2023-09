El nuevo tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’ explora la relación de Leonardo DiCaprio con el personaje de Lily Gladstone

Después de causar sensación tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes, Killers of the Flower Moon prepara su inminente estreno en cines. Por ello, Apple ha publicado un nuevo tráiler del esperado filme de Martin Scorsese en el que se explora la relación del personaje de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, el cual estará rodeado de crimen y muerte.

In 1920s Oklahoma, members of the oil-wealthy Osage Nation fell victim to mass serial murder, a string of brutal crimes that came to be known as the Reign of Terror.

The final trailer for Killers of the Flower Moon – a Martin Scorsese picture.

In theaters everywhere October 20. pic.twitter.com/MSuOIGhFfW

— Apple Original Films (@AppleFilms) September 13, 2023