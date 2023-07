Para Lily Gladstone ‘Killers of the Flower Moon’ es «una gran tragedia estadounidense»

La estrella de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, acaba de señalar que la nueva película de Martin Scorsese es mucho más que un western. Desde que se publicasen las primeras impresiones en el Festival de Cine de Cannes, algunos los críticos aparte de apuntar a un nuevo éxito del cineasta italoamericano, señalaron que esta era una pieza que podía incluirse en el género del lejano oeste. Una novedad para el realizador de Toro salvaje. Sin embargo, la actriz ha querido inferir en que en realidad esta historia es “una gran tragedia estadounidense”.

Gladstone interpreta a Mollie Burkhart, una mujer de la tribu Osage de indios que de la noche a la mañana descubren que unas tierras que aparentemente no valían nada, son un terreno con unas increíbles reservas de petróleo. Burkhart está casada con el desconfiado granjero Ernest (Leonardo DiCaprio), sobrino de William Hale (Robert De Niro), terrateniente que está decidido a hacerse con el control del combustible fósil que hay en Osage. La intérprete de First Cow explicó en realidad lo que para ella representa la historia de crimen y ambición que hay detrás de Killers of the Flower Moon.

“Mucha gente realmente quiere llama a esto ‘un western de Martin Scorsese’. Con nativos y hombres del oeste. Estamos tan deshumanizados que simplemente se siente como si fuéramos parte del paisaje, en lugar de humanos que están contando una historia. En realidad es una gran tragedia estadounidense”, le contaba a la revista Empire.

Por las informaciones que se han ido compartiendo de la cinta, sabemos que Scorsese ha construido relaciones de confianza con la nación Osage. Un realismo que la propia actriz tiene en sus orígenes y que ha intentado plasmar en la relación con su pareja en la ficción: “habiendo crecido en mi reserva de Montana, en el oeste de Estados Unidos y en el país indio, era muy familiar ver a este tipo de vaquero tonto y exagerado enamorarse de una muer nativa realmente dueña de sí misma. Esa es una dinámica tan familiar. Y eso fue respaldado por muchas historias de la comunidad que habíamos escuchado”.

Además de Lily Gladstone, DiCaprio y De Niro. El reparto principal, basado en la novela histórica de David Grann, se completa con Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow, Tantoo Cardinal, Barry Corbin, Pat Healy y Gary Basaraba.

Killers of the Flower Moon se estrenará en algunos cines limitados el próximo 20 de octubre de 2023. Después llegará a la plataforma de Apple TV +.