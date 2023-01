Leonardo DiCaprio sigue obsesionado con llevar al cine ‘Capitán Planeta’, la serie ecologista de animación

Desde hace 7 años, Leonardo DiCaprio lleva obsesionado con trasladar a la gran pantalla la serie de animación Capitán Planeta y los planetarios, emitida en Norteamérica a principios de los 90. Al público le sorprenderá que un actor de su perfil se interese en producir una cinta de superhéroes, pero todo cobra un poco de sentido si atendemos a que esta serie tenía el ecologismo como uno de sus temas centrales y sabemos que Leo, dedica gran parte de su tiempo libre a temas relacionados con el calentamiento global. Sin embargo, la actualización del proyecto no nos llega por parte del ganador del Oscar, sino de Glenn Powell, actor de Top Gun: Maverick.

Powell, quien podría ser el coguionista del proyecto, ha hablado con Entertainment Tonight asegurando que DiCaprio sigue queriendo adaptar Capitán Planeta: “Sé que a DiCaprio le apasiona mucho. Estoy súper apasionado por eso. Creo que podría ser genial. Quiero que funcione. Me encantaría interpretar a ese superhéroe”. La ficción se centraba en cinco adolescentes de todo el mundo a quienes se les dieron anillos mágicos que tenían el poder de controlar los elementos naturales. Juntos, el grupo puede invocar al Capitán Planeta, un superhéroe que les ayuda a luchar contra los males ambientales. Desde luego, con el futuro medioambiental como tema candente en la actualidad, parece que este es el momento ideal para producir una serie sobre el icónico personaje.

La parte negativa es que el actor aseguró que el destino del proyecto estaba vinculado a Warner Bros. Discovery, pues la serie estaba producida en parte por Hanna-Barbera, propiedad del estudio. “Todas las películas de superhéroes acaban allí. Las conversaciones (para iniciar el proyecto) comenzarán pronto”, terminaba de explicar el intérprete.

Por el momento, tanto DiCaprio como Powell tienen la agenda bastante ocupada. El primero estrenará este año su nueva colaboración con Martin Scorsese, The killers of the Flower Moon. El segundo está en conversaciones con Zoey Deutch para un próximo proyecto y también coescribe Hitman junto al cineasta Richard Linklater, con quien coincidió en la película de 2016, Todos queremos algo. Glenn Powell saltó a la fama internacional tras su papel de Hangman en la secuela de Top Gun, aunque el mismo año también protagonizó otra historia de aviación titulada Devotion. Una historia de héroes. Aparte, volvió a colaborar con Linklater en Apolo 10 ½ : Una infancia espacial el pasado año.