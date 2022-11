Al principio a Glen Powell no le gustó su papel en ‘Top Gun: Maverick’

Top Gun: Maverick ha sido sin duda, una de las películas revelación de la temporada. No porque no se esperase nada de ella, sino que la recaudación que ha logrado ha sido espectacular en una industria en la que esos números parecen completamente reducidos a las cintas de superhéroes más punteras. Por ello, resulta extraño que alguno de los implicados no quisiera en un principio participar de su elenco. Hablamos de Glen Powell, quien interpreta al arrogante Jake “Hangman”.

Hace poco, en una entrevista para GQ, Powell habló de la primera impresión que le causó leer el guion de la secuela. Inicialmente, el actor se presentó al casting para hacer el papel del coprotagonista Rooster, pero finalmente ese personaje fue a parar a Miles Teller. Después lo llamaron con la intención de que hiciese una prueba para Hangman aunque el actor tenía ciertas reservas sobre el papel, costándole mucho ver cierta complejidad en el soberbio piloto. “Estaba allí para agregar conflicto al personaje de Rooster, lo cual es bueno, pero no era tridimensional y no tenía recompensa. No sabía por qué existía”, contaba el de Texas.

Al final, como dice el mismo Glen Powell fue “un acto de fe”: “En retrospectiva, estoy como ‘Dios’, no puedo imaginarme perdiéndolo, pero no era tan obvio”. Además, contó con el apoyo total de Cruise. El nominado al Oscar le ayudó a encontrar formas de hacer que su papel fuer más agradable e incluso le llego a decir que evitase poner los pies en alto, porque podría alienar al público en los mercados extranjeros. “No es que necesite que la gente te apoye, pero necesito que les encante mirarte”, recordaba que le dijo Cruise, afirmando que en algunos lugares de mundo, esa pieza de lenguaje corporal los alejaría emocionalmente de su personaje.

Su experiencia colaborativa con Cruise amplió su perspectiva y su conocimiento de la industria cinematográfica: “Si quieres hacer Top Gun: Maverick con ese presupuesto, tienes que ser capaz de justificar tu valor como estrella y tu influencia creativa (…) si sabes cómo hacer esto, hazlo”. Top Gun: Maverick recaudó 1.454 millones de dólares, superando ampliamente a la mayoría de películas de superhéroes y coronándose como el título más taquillero del 2022. Ni Doctor Strange y el multiverso de la locura, ni The Batman ni la reciente Black Panther: Wakanda Forever han conseguido acercarse a las cifras conseguidas por el regreso a los vuelos de Cruise.