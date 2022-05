Tom Cruise es la última esperanza para el blockbuster tal y como lo conocemos

En una época en la que los servicios de streaming tiene contra las cuerdas a las salas de cine, podríamos pensar que tan sólo las películas de superhéroes como Spider-Man: No way home o The Batman consiguen hacer los números de taquilla anteriores prepandemia. La situación mundial y las estrictas restricciones aceleraron el cambio en el paradigma del consumo audiovisual, pero ¿hay hueco en el cine para los grandes blockbusters más allá de Marvel y DC? El principal valedor y por qué no decirlo, último gran nombre de la otrora industria Tom Cruise, ni se plantea estrenar un film suyo en Netflix, HBO Max, Disney + y demás plataformas de vídeo bajo demanda.

La opinión del actor de Magnolia al respecto siempre ha sido clara, pero su masterclass en el Festival de cine de Cannes resuena como un golpe en la mesa. Cruise además de recibir la Palma de Oro honorífica por su carrera, proporcionó una charla en la que más que nunca defendió el blockbuster tal y como lo conocemos. El intérprete espero todo lo necesario para estrenar Top gun: Maverick en cines y cuando un periodista sugirió la posibilidad de que la secuela estuvo a punto de llegar a las plataformas, la estrella fue muy tajante: “Eso no iba a pasar nunca”. Su frase, que podría haber salido de cualquiera de sus personajes caló en la sala tanto que se llevó una buena dosis de aplausos.

Los analistas que prevén los números creen que Paramount Pictures se ha equivocado al escoger el día del estreno. El regreso de Maverick no iba a tener competencia el día de Acción de gracias y ahora, planeada para estrenarse el próximo 27 de mayo, se sitúa quizá demasiado cerca de la llegada de Jurassic World: Dominion (9 de junio). Las cifras que se prevén para el estreno varían entre los 85 y 100 millones de dólares nacionales en el primer fin de semana, pero la llegada de los dinosaurios podría reducir drásticamente la recaudación en la tercera semana.

Existen otros nombres que se han opuesto firmemente a la tendencia del consumo cinematográfico en el hogar. Sin ir más lejos, el director Christopher Nolan abandonó Warner Bros, fichando por Universal Pictures por la política de estreno simultaneo con HBO Max que maneja la productora. Oppenheimer, su siguiente película, tendrá una exclusividad en cines de prácticamente tres meses, algo completamente insólito en la época que vivimos.