Nuevo tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’: ¿el regreso del mejor Martin Scorsese?

Apple TV ha querido regalarnos un nuevo tráiler de Killers of the Flower Moon, el proyecto hasta ahora más ambicioso que ha producido el servicio de streaming, bajo la mirada del cineasta Martin Scorsese. La cinta está basada en la novela homónima de David Grahn, la cual narra los crímenes ocurridos en la nación de Osage en la década de los años 20. La crítica internacional ya aplaudió su increíble visionado en el Festival de Cine de Cannes y este segundo material promocional no hace otra cosa que prometernos el regreso del mejor Scorsese.

Killers of the Flower Moon se proyectará en cines de la mano de Paramount Pictures, antes de su llegada a la plataforma de streaming de la manzana y si hay algo que demuestra este adelanto es que la nueva apuesta merece ser vista al menos una vez en la gran pantalla. Y es que algo muy extraño tendría que pasar para que la película no consiga varias nominaciones a los Oscar y demás grandes premios de la temporada. Una historia basada en hechos reales, un reparto espectacular y lo que parece la redención de los pecados norteamericanos en su conquista de lo ajeno, mediante la sangre.

Durante el cambio de siglo que se produce durante el desarrollo de la historia, se descubrió petróleo en una zona que aparentemente no valía nada. Lo que convirtió a la reconocida tribu de indios como una de las más ricas de la zona. No obstante, a diferencia de lo que podría parecer, el oro negro no trae prosperidad sino envidia, odio y muerte. Tal es así que históricamente se contabiliza que al menos 60 personas fueron asesinadas entre 1918 y 1931.

No es la primera vez que Scorsese trabaja bajo el amparo de una plataforma. Su anterior película, El irlandés, estuvo financiada por Netflix. Si bien no fue un drama que terminó de encajar con los suscriptores de la plataforma, sí que terminó entre las consideraciones de la Academia con 10 nominaciones a los Oscar. Por desgracia para el director, su cinta crepuscular sobre la mafia se fue de vacío.

Llegará como un estreno limitado en cines el próximo 20 de octubre, para pocas semanas después entrar directamente en el catálogo de Apple TV +. Además de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, el reparto principal se completa don Luly Gladstone, Brendan Fraser, Jesse Plemons y John Lithgow, entre otros.