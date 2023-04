El Festival de Cine de Cannes rompe su propio récord de mujeres cineastas nominadas

Después de que en la edición pasada ya rompiese su propio récord de directoras nominadas en competencia, el Festival de Cine de Cannes 2023 ha vuelto a sumar más miradas femeninas a la máxima consideración del certamen de cine francés más relevante de Europa. 76 años de historia más tarde, por primera vez 6 mujeres compiten por la Palma de Oro.

Alice Rohrwacher (La chimera), Jessica Hausner (Club Zero), Catherine Breillat (Last Summer), Justine Triet (Anatomía de una caída), Ramata-Toulaye Sy (Banel at Adama) y Kaouther Ben Hania (Kaouther Ben Hania) son las cineastas que podrían alzarse próximamente con el prestigioso reconocimiento. Aparte de estas nominadas, también se anunció que esta edición de Cannes presentará Jeanne du Barry, una historia dirigida por Maïwenn fuera de la competencia. La sección incluyó el pasado 2022 a cinco mujeres por primera vez, situando a las propuestas de Claire Denis, Kelly Reichardt, Valeria Bruni Tedeschi y Charlotte Vandermeersch en el mapa y aumentando en un 23,8 % total de largometrajes dirigidos o codirigidas por mujeres en la competencia del festival.

Un crecimiento de la paridad estancado

El aumento de directoras, guionistas y productoras es una señal inequívoca de la rápida incursión en la paridad de la industria audiovisual. Sin embargo y a pesar de las noticias positivas de estos días, este crecimiento en la igualdad se había estancado.

En 2021, Cannes fue ligeramente retrasado debido al COVID-19, acogiendo cuatro filmes dirigidos por mujeres (16,6%). Finalmente fue Julia Ducournau la que se alzó con la palma gracias a Titane, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en levantar el trofeo dorado. Para hacernos una idea de en qué punto estábamos hace algún tiempo, en 2016 y 2018 sólo tres cineastas llegaron a la competencia cada año. Este 2023 también cuenta con grandes títulos dirigidos por mujeres en otras secciones, como Un Certain Regard, donde Manning Walker, Moni Chokri, Renée Nader Messora, Asmae El Moudir, Stephanie di Giusto y Delphine Deloget competirán para conseguir la sección.

En otros premios importantes como la pasada ceremonia de los Oscar, se criticó duramente que no hubiese ninguna mujer entre las nominadas a mejor directora. Una consideración un tanto desafortunada, sobre todo teniendo en cuenta que las dos anteriores ediciones fueron dos mujeres las que levantaron la estatuilla: Chloé Zhao por Nomadland y Jane Campion con El poder del perro.

El Festival de cine de Cannes de este 2023 se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo.