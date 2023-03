El director de Cannes critica esta decisión de los premios Oscar 2023

Lo premios Oscar y el Festival de Cine de Cannes son seguramente, lo dos reconocimientos más relevantes que un miembro de la industria del séptimo arte puede ganar. Ambos, son caras de la misma moneda. Las estatuillas doradas representan el lado más convencional y mainstream de la industria, mientras que en el certamen de cine francés se premia la trasgresión y el corte autoral. Ninguno suele tener declaraciones respecto al otro, pero recientemente Thierry Frémaux, presidente del concurso galo, ha criticado un aspecto muy concreto del sistema de nominación de estos Oscar 2023.

En una reciente entrevista con Variety, Frémaux promocionaba la llegada de la que será la 76º edición del Festival de Cine de Cannes y de paso, elogiaba a los premios de la Academia de Cine norteamericana, no sin a la vez arrojar una pequeña crítica: “La ceremonia me pareció muy buena y me alegró ver a Michelle Yeoh premiada (…) Tampoco entiendo por qué El triángulo de la tristeza n puede competir por un Oscar a la mejor película internacional, incluso si es en inglés. ¿Cómo una película no estadounidense puede ganar el Oscar a la mejor película si es una ceremonia en honor al cine estadunidense? Ganó Parásitos, es genial, pero es una película coreana”.

Las reglas de la Academia que prevalecieron en los Oscar 2023 estipulan que la presentación a un largometraje internacional debe “estar predominantemente (más del 50%) en un idioma o idiomas distintos del inglés”, mientras que gran parte de El triángulo de la tristeza se desarrolla en inglés. Frémau fue muy claro con lo que para él deberían ser los certámenes y sus grandes premios: “El Oscar a la mejor película debe ir a una película estadounidense, como el César a la mejor película va a una película francesa y el Goya va a una película española”.

Por último, el responsable de Cannes explicó la problemática sobre cómo afectan los estrenos de autor estadounidenses al festival francés. “Cuando se trata de películas de autor estadounidenses, prefieren estrenarse a finales de año para estar más cerda de la temporada de los Oscar. Pero debí decirlo de nuevo: ¡Podemos nacer en mayo en Cannes y seguir vivos en marzo en el Teatro Dolby! Lo demostraremos cada año”, auguraba con firmeza Frémau.

El triángulo de la tristeza fue la ganadora el pasado año del Festival de Cannes. La edición de este 2023 comenzará el próximo 16 de mayo y terminará el sábado 27 del mismo mes.