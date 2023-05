Primer tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’: «¿Veis los lobos en esta imagen?»

Desde luego, Killers of the Flower Moon ha sido de lejos, el título del cineasta Martin Scorsese que menos información ha ofrecido durante su producción. No tanto a nivel argumental o de casting, sino más bien en una cuestión de imágenes. Y es que desde hace prácticamente un año, circulaban las mismas imágenes del proyecto financiado por Apple TV sin poder vislumbrar nada más de cómo sería este titánico proyecto del realizador de Casino y Uno de los nuestros. Pero la espera ha terminado, porque por fin tenemos un primer y espectacular tráiler:

Los primeros que podrán disfrutar del visionado serán los asistentes al Festival de Cine de Cannes que se celebrará del 16 al 27 de mayo, fuera de competición. El resto de mortales tendremos que esperar a verla en cine limitados en octubre de este año y más tarde, en la propia plataforma de Apple TV +.

En español, el título homónimo del libro en el que se basa la película es el de Los asesinos de la luna. Contando, la historia de los crímenes reales que sucedieron durante los años 20 en la Nación de Osage, un asentamiento de nativos americanos que tuvieron la desgracia de vivir sobre unas enormes cantidades de petróleo, lo que alimento todavía más el racismo y la avaricia de sus vecinos blancos, los cuales terminaron optando por la sangre.

Por si una propuesta de Martin Scorsese no tuviese de por sí, una expectación visceral, el añadido a todo esto e que será la primera vez que el director se ponga a los mandos a la vez de dos de los principales actores fetiche de su carrera: Leonardo DiCaprio y Robert de Niro. Junto a ellos, también estarán Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, John Lightgow y Barry Corbin. Será la vigésimo séptima cinta del cineasta, teniendo así una carrera a la que pocos narradores audiovisuales de la industria actual pueden medirse.

No es el único gran proyecto que la plataforma de la manzana tiene en el horizonte, ya que también tiene programado este año el estreno de Napoleón, cinta biográfica que protagonizará Joaquin Phoenix y dirigirá Ridley Scott.