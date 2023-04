Martin Scorsese producirá la adaptación de la exitosa novela ‘What Happens at Night’

Martin Scorsese es uno de los directores más prolíficos del cine moderno. Y es que, aunque no vaya a película por año como Woody Allen, el cineasta se implica más allá de la realización en diferentes producciones. Por eso, más allá de ser la mirada tras obras maestras incontestables como Taxi driver, Uno de los nuestros y Toro salvaje, también ha prestado su mente creativa y talentosa a la producción de varios proyectos. Ahora, según Deadline, el director italoamericano ha dado el visto bueno a la adaptación cinematográfica de What Happens at Night, la novela de Peter Cameron.

El material del bestseller será trasladado al guion de la mano del nominado al Oscar por Diario de un escándalo, Patrick Marber. Esa estatuilla recibida al mejor guion adaptado convierte a Marber en la persona ideal para convertir la esencia de la novela al lenguaje cinematográfico. La historia de What Happens at Night sigue a una pareja americana que viaja a una ciudad de Europa para adoptar un niño, en un intento por resucitar su relación. A la vez, la mujer está luchando contra el cáncer, una enfermedad que se ve duramente perjudicada por el cáncer mientras se alojan en un hotel desértico. Una premisa llena de misterio e intriga que todavía está buscando un director.

Para Martin Scorsese esta adaptación tan sólo es uno de la docena de proyectos a los que está vinculado el director de Silencio. En calidad de productor ejecutivo, Marty estrenará próximamente como director Killers of the Flower Moon y apadrinará a Bradley Copper en el biopic Maestro, en el cual se narrará la vida del compositor Leonard Benstein. Por su parte, Cameron no puede estar más contento con la incorporación de ambos en la adaptación de su historia: “Tener a Martin Scorsese y Patrick Marber, dos artistas cuyo talento me asombra, reinventar y recrear What Happens at Night es simplemente lo mejor que se puede”.

Todavía queda mucho para que podamos tener más información en torno a la adaptación del libro. Mientras tanto y para amenizar la espera, debemos conformarnos (bendito problema) con el estreno en cines el próximo 6 de octubre de Killers of the Flower Moon, después llegará a la plataforma de Apple TV + en una fecha que todavía no está cerrada. Los afortunados que asistan al Festival de Cine de Cannes 2023 podrán disfrutar del preestreno.