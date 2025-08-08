Los signos del zodiaco que están de enhorabuena. Agosto va a ser su mejor mes y tienen que aprovecharlo

Agosto es el mes favorito de muchos ciudadanos españoles que llegan a sus ansiadas vacaciones de verano, pero también puede serlo para aquellos aficionados a los signos del zodiaco y a la astrología. Lo que puede marcar la diferencia en este aspecto es la superluna del esturión, que es un evento astronómico que sucede sólo unas contadas veces al año y que este 1 de agosto hará de la noche tenga una iluminación más de lo normal, hasta un 30% superior, derivando en efectos positivos sobre cuatro de los doce signos zodiacales.

En busca de la buena suerte, pasamos a repasar cuáles son esos cuatro signos del zodiaco en los que se puede repercutir en buenas noticias en el mes de agosto debido a la superluna del esturión.

Aries

La superluna del esturión contará con especial importancia para las relaciones sociales de aquellos nacidos en la casa de aries, signo que es conocido por acoger a líderes que no temen expresar sus opiniones, tampoco las que no son populares. A partir del 1 de agosto los aries contarán con la buena suerte de poder encontrar a personas que sean compatibles con ellos, así como también que compartan sus ideas y que puedan ayudar a solucionar los problemas. La capacidad interpersonal de estos afortunados también se verá potenciada en un mes de suerte.

Géminis

La capacidad de comunicación tendrá el foco de la superluna, con una intensidad que también se potenciará a la hora de entablar relaciones personales con amigos y familiares. Al mismo tiempo, los géminis no deben ver miedo a la hora de proponer ideas, ya que tus jefes las apreciarán en este tiempo. Además, si hablamos de formación académica, es el momento de dar un paso adelante para acabar tus estudios, o bien, si lo crees conveniente, para iniciarte en una nueva aventura en este aspecto. Si quieres, puedes escuchar las opiniones de los demás para que te iluminen igual que hace la superluna del esturión.

Leo

Los leo están bendecidos por la superluna del esturión a partir del 1 de agosto, en un plano diferente al de los anteriores signos del zodiaco. La energía romántica llega a ti, así que puedes ocuparla en poner brillo a tus relaciones sentimentales. Habla con tu pareja si tienes problemas y ambos saldréis beneficiados de ello. También es momento de recuperar el aplomo para tus metas personales, enfocado también a la posibilidad de encontrar un nuevo amor si no lo tienes ya. El mes de agosto es el tuyo para encontrar a alguien especial con el que iniciar una relación.

Capricornio

Agosto y su superluna del esturión te darán el don de la creatividad o lo potenciarán si lo tenías ya. Es la fecha para revisar números y administrar tu cuenta de la forma que desees, con una oportunidad para generar ingresos que te puedan ser de ayuda, en forma de ahorro. El signo de capricornio es, por definición, racional y pragmático, por lo que las decisiones bien pensadas pueden encontrar a partir del 1 de agosto un gran momento para aparecer.