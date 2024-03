El final de ‘Dune 2’ explicado: ¿Qué futuro le espera a Arrakis en la gran pantalla?

El pasado fin de semana se estreno Dune 2 en los cines. La esperadísima secuela de Denis Villeneuve sobre el universo de Frank Herbert que no ha hecho otra cosa más que confirmar lo que la crítica llevaba semanas diciendo. El cierre de la adaptación del primer libro es uno de los mejores blockbusters de los último años, con una unanimidad apabullante por parte del publico, reflejada en una taquilla que ha reunido ya 178 millones de dólares en sus primeros días. Una de las mayores virtudes del trabajo del cineasta canadiense ha sido conseguir adaptar una novela que a todas luces, parecía inadaptable. Cambiando eso sí, parte del final de la historia que se puede encontrar en el material de Herbert. El futuro camino de Arrakis parece alejarse de las próximas novelas y en realidad, no podríamos estar mas de acuerdo con que esa esa una idea genial. Pero ¿seguro que has entendido el final de Dune 2 y todo lo que implica para las siguientes películas?

(A continuación se revelan spoilers de Dune: Parte Dos)

Con un 93% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, Dune 2 es uno de esos largometrajes que han llegado para nuestra suerte, en una época extraña para los grandes estrenos, ya que originalmente estaba planificada para aterrizar en las salas en noviembre del 2023. No obstante, su implicaciones e impacto en los espectadores ya la ha colocado como una de las grandes favoritas técnicas de los Oscar de 2025, aun cuando todavía no se ha celebrado la presente edición que tendrá lugar el próximo 10 de marzo. La cantidad de información en lo referente a su desenlace, puede llevar a que la sobrecogedora banda sonora de Hans Zimmer haya opacado la precisa crítica de su director al relato mesiánico.

El final de ‘Dune 2’ explicado

En muchos puntos, la mano de Villeneuve sí que ha seguido la línea de de lo que en 1965 publicó el escritor estadounidense. Pero el desenlace tiene un matiz bélico preparado para la llegada de Dune: Mesías, la tercera parte de la que ya se ha escrito un primer guion. El matrimonio por conveniencia es un acto político que planea sobre las dos películas, evidente con mucha más fiereza en Dune 2. A pesar de amar a Chani (Zendaya), Paul Atreides (Timotheé Chalamet) abre su mente a través del veneno del gusano, liberando al completo sus poderes clarividentes y convirtiéndose en ese mesías que el relato de las Bene Gesserit han construido para él (o para cualquiera de sus candidatos). La única alternativa para evitar una guerra santa en su nombre contra las grandes casas era que Paul se casase con la princesa Irulan (Florence Pugh), aunque finalmente las diferentes familias de nobles no aceptan el enlace, ni al joven duque de Arrakis como legitimo líder de la galaxia y por tanto, lo que se avecina es lo que tanto temió desde un principio este nuevo mesías: Las puertas de una guerra que sembrará el hambre y la muerte por todos los planetas existentes.

Algo diferente al final de la novela, donde ese conflicto todavía no ha terminado de desarrollar y en el que se clama por una paz con las demás familias. El final de Dune 2 además, evita uno de los diálogos más icónicos del libro (uno con el que precisamente termina la historia en el papel). En él, se da una conversación entre Chani y la dama Jessica (ahora Reverenda madre de los Fremen) que da sentido a la posición femenina de las mujeres en ese mundo políticamente mortal.

“Piensa en ello Chani: esa princesa tendrá el nombre, pero será muchos que una concubina…nunca concederá un momento de ternura por parte del hombre al que estará unida. Mientras que nosotras, Chani, nosotras que arrastramos el nombre de concubinas…la historia nos llamará esposas”, se puede leer en al final de la primera novela.

El futuro de ‘Dune: Mesías’

Todavía no está confirmada por parte de Warner Bros. Discovery una tercera oficial. No obstante, teniendo en cuenta que Denis Villeneuve ya ha esbozado el primer guion y que esta última continuación va a arrasar en lo económico por todo el mundo, dudamos de las reticencias de la major en seguir explotando el imaginario de Herbert. El final de Dune 2 apunta hacia más traiciones y también, hacia un triángulo amoroso y luchas de poder en el que la figura del Mesías será puesta en duda tanto o más que en esta secuela. Desconocemos cuándo llegará la tercera entrega de Dune, lo que sí que sabemos es que la figura de Anya Taylor-Joy ocupará la figura de la hermana de Paul.