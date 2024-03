‘Dune 2’: Esto es lo que tienes que saber antes de regresar al desierto

Han pasado casi tres años desde que la primera entrega de Dune llegó a los cines. La complicada adaptación de la novela de Frank Herbert no sólo deslumbró en una taquilla todavía convaleciente por la pandemia sanitaria, sino que además terminó alzándose con 6 premios técnicos de la Academia. Hoy se estrena Dune 2, bajo la expectación enorme de su increíble reparto, pero también con la unanimidad de la crítica, la cual la ha posicionado como una aventura épica y un absoluto “espectáculo cinematográfico”. Con tanto tiempo entre los dos estrenos, es normal que como espectadores no recordemos muy bien qué paso en la cinta original, ni el punto del que parte la reconquista de Arrakis. Esto es lo que tienes que saber antes de regresar al planeta desierto.

(A continuación hay spoilers de la primera entrega de Dune)

Un relato mesiánico

Lo primero que debemos recordar es que Dune es la primera novela de la saga, la cual ha sido dividida en dos partes por Warner Bros y el cineasta Denis Villeneuve. Por lo que Dune 2 será un cierre capitular a su historia, una que es en definitiva, un relato mesiánico sobre la creación de una religión.

Al arrancar el primer filme se nos presenta a Paul Atreides, el único hijo del Duque Leto y la dama Jessica. El joven, es el heredero de la noble casa y vive junto al resto de sus criados y vasallos en el planeta Caladan, un territorio lleno de agua y vegetación. Todo lo contrario a Arrakis, el mundo al que su familia debe trasladarse por orden del emperador Padisha, apartando a otra casa noble que hasta entonces, manejaba el desértico feudo. También conocido con el nombre de Dune, el ecosistema de todo su territorio es tan hostil y árido que al salir al exterior, los habitantes deben llevar un traje especial que recicle su propio sudor para no deshidratase en pocos minutos.

Eso sí, no todo lo que acontece a liderar ese planeta tiene que ver con la muerte y la falta de agua. Arrakis es el único lugar de la galaxia en la que se genera la especia, un narcótico que sirve como droga para alterar los estados de conciencia y también, como combustible fósil que permite los viajes espaciales por todo el espacio conocido. Recolectarla es lucrativo, pero muy complicado, ya que cualquier alteración en la arena, atrae los temidos gusanos gigantes. Los Harkonnen por su parte, no van a ceder tan amigablemente el valioso reino. De esta forma, conspira junto al emperador, quien le ofrece a su ejército personal de los Sardaukar para atacar a los Atreides. Finalmente y, a través de la traición (por chantaje) del Dr. Yueh, el barón Vladimir Harkonnen y su séquito acaban con la vida del duque Leto, diezmando su ejército y condenando a la muerte también a Jessica y Paul. Lo que no sabe el líder aristócrata es que estos dos sobreviven y terminan, uniéndose a los Fremen, los nómadas autóctonos del planeta que conocen como nadie los peligros y bondades de ese mundo.

Después de mostrar su valor, terminando con la vida de un Fremen que lo había retado, Paul y su madre caminan hacia su destino, sabiendo que tendrán que aprender a convivir con la poderosa tribu si quieren recuperar Arrakis.

¿Por qué el emperador traiciona a los Atreides?

Uno de los principales problemas narrativos que tuvo la cinta original fue que los espectadores no iniciados en la novela, no comprendieron demasiado el interés real del emperador en traicionar a los Atreides a través de la entrega de Dune. Porque…¿no sería más sencillo atacar a la gloriosa casa sin más? Para entender mejor las motivaciones del personaje que interpretará Walken, hay que atender a que la figura del emperador es a todas luces, un eje más del trío de poderes que controlan el universo de Dune; Padisha, las casas nobles y la Cofradía Espacial.

El emperador teme que la fama de los Atreides termine por arrebatarle el trono y por ello, les entrega el feudo de Arrakis como “un regalo envenenado”, poniéndolos a merced tanto del desierto como de los Harkonnen.

Los nuevos personajes de ‘Dune 2’

La primera parte ya contaba con grandes estrellas para interpretar a sus personajes principales, como son Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem o Zendaya. Ahora, además de volver a ver a la mayoría de ellos, tendremos a fichajes de primer nivel que interpretarán a nuevos y esenciales personajes. Por un lado, Christopher Walken será el emperador Padisha y Florence Pugh su hija, la princesa Irulan. Por otro, Austin Butler interpreta al sobrino del barón, el sanguinario Feyd-Rauthe Harkonnen.