La mejor película para terminar el verano llega a Movistar +: no te la podrás quitar de la cabeza

Está a punto de protagonizar una de las producciones más esperadas del año, pero no hace tanto, Paul Mescal era un auténtico desconocido en la industria cinematográfica. El nuevo soldado de Ridley Scott es uno de los rostros más buscados de Hollywood y muy posiblemente, después de Gladiator 2, el mundo no podrá olvidar su nombre. Y es que hasta el momento, el intérprete irlandés tan sólo había tenido una presencia profesional en filmes de corte independiente y en por supuesto, la gran serie generacional Normal People. Una situación de bajo perfil, difícil de replicar, aunque en el horizonte sigue manejando proyectos de corte tan autoral como The History of Sound o Hamnet. Ahora, el de Maynooth tendrá que currárselo mucho para que sus fans no le sigan recordando por el que es, a todas luces, el mejor desempeño interpretativo que ha hecho hasta el momento y que le valió una nominación al Oscar: la película clave para terminar el verano.

Hablamos de Aftersun, el debut tras las cámaras de la directora británica Charlotte Wells. Un drama sobre la adolescencia y el recuerdo de unas vacaciones estivales entre un padre joven y su hija que parten, de las memorias melancólicas de esta, siendo ya una adulta. La relevancia y el desempeño de esta historia han llevado a que en apenas dos años, el título se haya convertido en una obra de culto y en definitiva, en una de esas producciones imperdibles del prestigioso sello A24. Por eso, su llegada hoy al catálogo de Movistar + es el regalo perfecto para todos aquellos cinéfilos que ya se sienten nostálgicos, a pesar de que al terminar del verano todavía le queda algún rayo en el horizonte. El estreno es más significativo si cabe, debido a la ausencia de la cinta de la mayoría de las plataformas digitales convencionales. Hasta el momento, Aftersun únicamente se encontraba bajo suscripción en Mubi y bajo alquiler en Rakuten TV.

Un título perfecto para terminar el verano

La estrategia de la marca de vídeo bajo demanda no podía estar más puesta en esto del «marketing day», acordando una llegada prácticamente exclusiva de un filme que dará mucho que hablar a todos sus suscriptores, en especial en un 28 de agosto en el que se siente se puede sentir esa proximidad con el terminar del verano.

Aftersun cobra un sentimentalismo mayor si atendemos a que en realidad, basa su relato en la propia historia de Wells y en los recuerdos que ella misma posee del viaje a Turquía que realizó con su padre en los 90. Construyendo un relato donde el repaso de la memoria y de los recuerdos, actúan como un proceso de sanación. Una despedida a destiempo bajo lo cotidiano y lo trágicamente irreparable.

‘Aftersun’: la crisis de dos edades

En el cine es bastante habitual encontrar un subgénero dentro del drama que los norteamericanos bautizaron bajo el nombre de Coming of age. Esta tipología se centra en el crecimiento de un personaje que generalmente, se trata de un adolescente. Es precisamente la propia maduración de las emociones la que marca un punto de no retorno en el crecimiento del protagonista, provocando una sensación antropológicamente común con el resto de los espectadores. Por ello, se dice que los Coming of age son películas protagonizadas por niños, pero con un publico objetivo adulto. Aftersun llevó el territorio al siguiente nivel, generando una paradoja entre sus protagonistas; Sophie y Calum.

A diferencia de lo que podemos encontrarnos en Rebelde sin causa, Los 400 golpes o Boyhood, el trabajo de Wells representa un doble cambio emocional y en definitiva, dos coming of age contrapuestos. Por un lado, el de la joven magníficamente interpretada por Frankie Corio y por otro, el de un padre hastiado, en plena crisis existencial y bajo la sombra de la depresión. Con todo, mientras Sophie descubre el salto a la adolescencia, su padre intenta hacer ver a su hija que todo va bien, sin contarnos como espectadores por qué el rol de Mescal lleva el brazo escayolado. Dudas sobre un pasado que ensombrece todavía más si cabe el futuro de un progenitor perdido e inmóvil, al que la vida parece pasarle por encima. Entre esas dos evoluciones contrarias, la versión adulta de Sophie también vive su propio cambio, reconciliando y sanando el recuerdo de aquello que no podía entender cuando era una niña y que ahora adulta, termina por comprender: las despedidas forman parte de nuestros vínculos con las personas que queremos.

El elenco se completa con Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman, Sally Messham y Harry Perdios. No sabemos hasta cuándo estará disponible Aftersun en Movistar +, así que corre ya mismo a verla, no podrás quitártela de la cabeza.