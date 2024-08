Tráiler de ‘Y2K’: la comedia apocalíptica de A24 se ríe del efecto 2.000

Hace algunas horas, el sello A24 ha lanzado el primer tráiler de Y2K. Una comedia adolescente contextualizada en la nochevieja de 1.999. Época, en la mundo estuvo preocupado por el llamado efecto 2.000. Un posible error informático que se utilizó un tanto de forma apocalíptica, augurando el colapso global de la civilización. Finalmente, esto quedó como una simple anécdota que provocaría fallos menores por culpa de los programadores que durante años omitieron la centuria en los aparatos tecnológicos para el almacenamiento de fechas. Sin embargo, en la ficción dirigida por Kyle Mooney la cosa se irá de madre en una auténtica revolución de unas máquinas que quieren terminar con la humanidad. Situación a la que deberá sobrevivir el protagonista y de paso, conquistar a la chica de la que está enamorado.

Y2K está protagonizada por Rachel Zegler, Jaeden Martell y Julian Dennison, como un trío de adolescentes que deben sobrevivir al cambio de milenio, enfrentándose a unas inteligencias artificiales que «fusionan» para ser unas auténticas armas de combate. Anunciada originalmente en 2023, el reparto de Y2K se completa Mason Gooding, Alicia Silverstone, Lachlan Watson, The Kid Laroi, Tim Heidecker, Eduardo Franco, Miles Robbins, Fred Hechinger y Daniel Zolghadri. En la producción ejecutiva encontramos al actor Jonah Hill bajo su compañía Strong Baby Productions y al creador de The Bear, Christopher Storer a través de su productora American Light & Accessory. Mooney es un ex miembro de SNL (Saturday Night Live) que abandonó la agrupación cómica en mayo de 2022, junto a otros humoristas como Kate McKinnon o Pete Davison. El guion de Y2K corre a cargo del propio cineasta y de la debutante, Evan Winter. A24 ha vivido un año estimulante, gracias a grandes estrenos como Civil War, Sangre en los labios o El clan de hierro.

Tráiler de ‘Y2K’

El adelanto de Y2K nos remite directamente a ese cine de adolescentes norteamericano y gamberro que bebe directamente de influencias como Supersalidos o Adventureland en el que un joven bastante anónimo en su instituto (Martell) está completamente prendido de la chica inalcanzable (Rachel Zegler). Con motivo de la fiesta del fin de año, junto a su mejor amigo (Dennison) irán a la fiesta para tener una excusa para que el inexperto protagonista pueda declararse a la popular joven. Esta sin embargo, ha encontrado otra pareja con la que enrollarse esa noche tan especial. Pero por ¿suerte? para él, el efecto 2.000 comienza a suceder, desatando el caos en la celebración a puro ritmo de Chumbawamba y su icónico ‘Tubthumping’. Desde luego, aunque el tráiler evoque el nombre del estudio que nos brindó la fantástica Hereditary, lo cierto es que Y2K recuerda bastante más a otras cintas precisamente del tiempo en el que se desarrolla la historia, como por ejemplo Pequeños guerreros. Aquí, un «simple Tamagochi» puede terminar con la vida de un adolescente al más puro estilo slasher, asegurando un divertimento sin pretensiones para la causa. ¿Conseguirá el personaje interpretado por Martell sobrevivir y de paso, conquistar al amor de su vida?

El título Y2K hace referencia a las siglas en inglés de año (year), el número 2 y la abreviatura de kilo (1.000), para expresar dicho año 2.000, donde se especuló con el fallo informático del que parte la cinta. Por el momento, sabemos que el estreno en Estados Unidos se dará el próximo 6 de septiembre. En España, todavía no tiene fecha de estreno oficial.

Un reparto de jóvenes estrellas

Desde luego, uno de los principales reclamos de Y2K es su reparto principal lleno de estrellas. A Martell lo conocimos gracias al cine independiente y por cintas como Midnight Special de Jeff Nichols. Aunque pronto se convirtió en una estrella gracias al reboot de It, cintas como Puñales por la espalda y la serie de Apple TV +, Defender a Jacob. El próximo 2025 protagonizará el remake de Jóvenes ocultos, junto a Noah Jupe y Charlene Amoia. Por su parte, a Dennison lo conocimos internacionalmente por Deadpool 2. Tras eso, al neozelandés lo hemos visto en Crónicas de Navidad 2, Godzilla vs. Kong y Uproar. El próximo año formará parte de la película de acción real de Cómo entrenar a tu dragón.

Zegler es sin duda, la más conocida de los tres. A pesar de ello, su carrera ha estado evolucionando en una espiral descendente desde su genial debut con el remake de West Side Story. Se posicionó dentro de la franquicia de Los juegos del hambre con Balada de pájaros cantores y serpientes, pero se estrelló estrepitosamente en la taquilla por culpa de ¡Shazam! La furia de los dioses. Este 2024 también estrenará Paddington in Peru. No obstante, 2025 será un año clave para su desempeño como actriz. Entre otras cosas porque protagonizará la que para mucho será el largometraje más polémico de la siguiente temporada cinéfila: El live action de Blancanieves.