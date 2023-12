Efecto 2000 y la histeria colectiva: este es el documental que estrena HBO MAX

Muchos recuerdan todavía la situación que se vivió en el mundo en el año 2000 cuando los informáticos alertaban del posible desastre tecnológico que podría provocar que las computadoras malinterpretaran el año 2000 como 1900. De este supuesto caos trata uno de los estrenos de esta semana el documental Bomba de relojería: Efecto 2000 (Time Bomb Y2K) que se estrena el 30 de diciembre en la plataforma de streaming HBO Max.

En este documental de una duración aproximada de 80 minutos dirigido por Brian Becker y Marley McDonald se cuenta la histeria colectiva que se vivió en el mundo se preparaba para recibir el siglo XXI.

El efecto 2000

El mundo entero entró en un momento de pánico colectivo cuando los informáticos empezaron a decir que podría acabarse el 1 de enero del año 2000. Los primeros programadores que buscaban ahorrar potencia computacional utilizaron versiones abreviadas de las fechas del año, como «89» en lugar de «1989» eso sería la causa del desastre si no se arreglaba en un tiempo récord. Todo comenzaría en las centrales térmicas y nucleares

que dejarían todo a oscuras, fallarían los teléfonos fijos y móviles, los satélites, los repetidores e incluso los bancos. El mundo se vería sumido en un caos sin precedentes.

En ese momento se publicaron dos libros de Michael S. Hyatt que obtuvieron grandes ventas como El error del milenio, cómo sobrevivir al caos que viene (The Millenium Bug, how to survive the coming chaos) o Guía personal para sobrevivir al efecto 2000 (The Y2K Personal Survival Guide).

Pronto los gobiernos empezaron a preocuparse por el problema y en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Bill Clinton y Al Gore se encargaron de promulgar la ley Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act. Aquí en España se redactó el Plan Marco de Contingencias del Efecto 2000. El día 1 de enero del año 2000 los ciudadanos de todo el mundo comprobaron que el desastre no había ocurrido y que podían proseguir con sus vidas con normalidad.

Un interesante documental

El documental Bomba de relojería: Efecto 2000 ha sido realizado a partir de material de archivo y ha contado con entrevistas de expertos en informática, académicos, religiosos conservadores e íconos del pop. Según la sinopsis de HBO Max Time Bomb Y2K “es una historia profética y a menudo divertida sobre el poder y las vulnerabilidades de la tecnología”.

Un documental es el que se analiza de forma cronológica cómo se pudo llegar a esa situación de pánico en 1999 por lo que se denominó el error del milenio (o Y2K) que pasó de ser un error de programación a un potencial desastre.

En el documental también se reflexiona sobre cómo la vida moderna ha sido transformada dramáticamente por la revolución digital. Bomba de relojería: Efecto 2000 muestra como esta revolución digital ha cambiado y ha mejorado nuestras vidas, pero también nos ha vuelto más vulnerables a

este tipo de situación.

Hace poco menos de un año se extendió por el mundo el rumor de la posibilidad de un gran apagón que también sería el principio de una gran catástrofe. Estos rumores asustaron también a muchos ciudadanos que escuchaban las noticias sobre esta posibilidad. Esta caótica situación se reflejó en la serie española Apagón que se encuentra en el catálogo de Movistar y también en otra serie alemana con el mismo título que se puede

ver en HBO Max en la que un fallo en la red eléctrica europea sume al continente en la oscuridad y el mundo depende de la habilidad de un hacker. Dos series en las que la revolución digital y los avances en la tecnología no son capaces de mantener segura a la humanidad.

El efecto 2000 tuvo una gran repercusión en todo el mundo en el año 1999 y muchas empresas se estuvieron preparando para una situación de caos sin precedentes como se explica en el documental.