La Audiencia Nacional archiva la querella contra Naturgy por alzar los precios durante la pandemia

Naturgy se ha salvado este viernes de una investigación por supuestamente inflar los precios energéticos durante la crisis sanitaria. La Audiencia Nacional ha archivado la querella presentada por la Fiscalía el verano pasado en contra de Naturgy Generación, la filial energética de la firma gasista. Aunque la información se ha conocido este viernes, la decisión de la Audiencia Nacional fue acordada en abril.

La compañía, que presentó este viernes su información semestral ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también ha reconocido que «no existe riesgo alguno relacionado con este asunto más allá del procedimiento contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional donde la compañía también cuestiona la sanción». La compañía también ha asegurado que realizaría «todas las actuaciones procesales precisas» para demostrar que había actuado «con pleno respeto a la legislación».

Por otro lado, aunque la Audiencia Nacional haya descartado la causa, el archivo sigue abierto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde Naturgy también cuenta con dos expedientes sancionadores por un supuesto abuso de posición de dominio por parte de otra filial, la UFD Distribución Electricidad (UFD).

En los últimos días, los títulos de Naturgy se han hundido en torno al 7% después de que la gasista comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se desprendió del 5,5% de su capital. Este viernes, caen por debajo del 1%.