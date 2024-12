A Tarantino no le impresiona la tendencia cinematográfica de las series: «Siguen siendo televisión»

La presencia de las series de televisión en nuestra actualidad ha ido evolucionando desde hace décadas. Primero, en la industria de Hollywood existía un desprestigio sideral hacia los intérpretes que eran estrellas en la pequeña pantalla. Es el caso de por ejemplo Bruce Willis, al cual le costó bastante ganarse el respeto de sus compañeros tras brillar en Luz de luna. Fue entonces cuando la línea editorial de HBO lo cambió todo a través de producciones como Oz, Los Soprano o A dos metros bajo tierra lo cambiaron todo. Las ficciones televisivas demostraron entonces que podían utilizar un lenguaje cinematográfico propio del celuloide, para dar paso a toda una generación de nuevas historias que intentarían replicar esa excelencia. Sin embargo, a día de hoy todavía sigue existiendo una cierta reticencia académica a la comparación entre los dos formatos. Sin ir más lejos, el último en hacer valer esa distancia narrativa ha sido Quentin Tarantino.

El cineasta de Pulp Fiction no es alguien que desprecie las producciones sin demasiada grandilocuencia. De hecho, muchas de sus referencias imitadas nacen de la serie B y de por ejemplo, el spaghetti western. No obstante y a pesar de que realizadores de la tala de Alfonso Cuarón, Nicolas Winding Refn o David Fincher hayan aportado su visión al campo del streaming, el de Knoxville no está nada convencido de la fuerza de la televisión en su comparativa con el efecto que causan las salas de cine. Desde luego, esto es una mala noticia para todos aquellos fans del director con esperanzas en la ejecución de alguna futura serie dirigida por el ganador de dos premios de la Academia. Aunque por otro lado, tampoco parece cercana la filmación de ese décimo y último largometraje como director tan esperado por la comunidad cinéfila.

«Sigue siendo televisión»

El rechazo de la comparativa entre la televisión y el cine por parte de Tarantino, nace más por la propia defensa a ultranza de la experiencia cinematográfica, que por el demérito ni menor calidad del campo de la ficción seriada. De hecho, el responsable de Érase una vez en Hollywood no rechaza en términos estéticos en trabajo que se está realizando hoy en día en el streaming. Pero en cambio, difiere radicalmente de esa analogía, porque para él por mucha mímesis pretendida en el campo narrativo, la televisión al fin y al cabo seguirá «siendo televisión».

Para su disertación, el autor puso de ejemplo Yelowstone. El western de Taylor Sheridan protagonizado por Kevin Costner ha sido una obsesión para el director, pero esta no llegó nunca a tener ningún tipo de catarsis o clímax dramático tan propio del séptimo arte.

«Todo el mundo habla de lo genial que es la televisión ahora. Y es bastante buena, tengo que decirlo», comenzaba diciendo el director en el programa The Joe Rogan Experience. Eso sí, por mucho que quiera asemejarse al cine, las series de televisión saldrán siempre perdiendo en la comparativa para Tarantino: «Para mí sigue siendo televisión. ¿Cuál es la diferencia entre la televisión y una buena película? Porque mucha televisión ahora tiene la pátina de una película. Están usando lenguaje cinematográfico para atraparte en ella».

La afición de Tarantino con ‘Yellowstone’

En el debate generado por la reflexión de ambos mundos, Tarantino habló de su proceso enganchándose a la serie. «No llegué a ver Yellowstone durante los primeros tres años, más o menos. Luego vi la primera temporada y pensé ‘¡Guau, esto es genial! Siempre he sido un gran fan de Kevin Costner, es increíble en esta serie. Y me enganché mucho con la serie, me lo pasé genial viéndola. Y en la primera temporada, pensé ‘Oh, esto es como una gran película’», explicaba.

Desgraciadamente esa fascinación decayó, cuando el realizador entendió que al final del día se trataba «solo de una telenovela»: «Veo una buena película del Oeste y la recuerdo el resto de mi vida. Recuerdo esa o aquella escena. Se fue construyendo hasta llegar a un clímax emocional en cierto grado. Tiene un desenlace, pero no hay desenlace en esta película. Sólo hay más drama interconectado. Y mientras la veo, eso es suficiente. Pero cuando termina…no recuerdo ninguno de los detalles».

Todavía no existe ninguna actualización acerca de The Movie Critic. La que iba a ser la última cinta de Tarantino como director fue paralizada por el propio cineasta antes de comenzar el rodaje.