Ridley Scott tiene un consejo para Tarantino y su posible retirada: «Cállate y ve a hacer otra película»

Quien haya seguido mínimamente la carrera de Quentin Tarantino sabe que su singularidad, va mucho más allá de su imaginario fílmico. El cineasta tiene sin duda, una carrera encomiable y tremendamente regular, pero detrás se esconde un motivo explicado en incontables ocasiones por el propio realizador. Tarantino no quiere ser como esos grandes autores que en sus últimos años de profesión filman cintas mediocres. Por ello, su plan siempre ha sido el de ejecutar 10 proyectos y plegar la silla de director para siempre. Una estrategia que hasta ahora le había ido francamente bien, pero que sin embargo, ha encontrado su talón de Aquiles al afrontar la que en teoría iba a ser su última acometida fílmica: The movie critic. En el otro extremo encontramos la figura de Ridley Scott, quien a su 86 años va a camino de estrenar con Gladiator II, su película número 28. Por eso, no es de extrañar que cuando al británico le preguntan por la idea de retirada del norteamericano, la respuesta sea completamente tajante con su compañero de profesión.

Según las primeras impresiones de la crítica, el regreso a la arena de Scott es una de sus mejores películas en años y todo, apunta a un éxito comercial que lo reconciliará con el público, tras sus recientes fracasos en la taquilla. El veterano narrador audiovisual es el responsable de obras clave en la historia del celuloide moderno como Blade Runner o Alien, aunque al contrario que ocurre con la figura de Tarantino, Scott sí que tiene en su haber producciones con una calidad muy alejada de su talento cinematográfico. Ahí están los ejemplos de La teniente O’Neil, Un buen año, El consejero o Exodus: Dioses y reyes. Pero ni siquiera con esos tropiezos pensó en la retirada y a pesar de su edad, ya tiene en mente rodar una nueva entrega de Alien, una Gladiator III y un western. Con todo, la idea de completar 10 películas antes de decir adiós al mundo de la dirección es algo ridículo para él, hasta el punto de ni siquiera creerse del todo esa supuesta retirada del autor de Jackie Brown.

Ridley Scott: «Ve a hacer otra película»

Mientras promociona Gladiator II, Ridley Scott está haciendo un buen repaso de su carrera frente a los medios y la llegada de esta última cinta, compite sorprendentemente con otra cinta de un director que es todavía más mayor que él. Hablamos cómo no, de Clint Eastwood y su elogiada Jurado Nº 2. «Bueno sí, pero él tiene 94 años, ¡joder! Yo tengo 86, así que todavía me quedan unos cuantos años», explicaba cuando le inferían si dejará de colocarse tras las cámaras únicamente después de muerto.

A raíz de esa senda profesional de dirigir hasta el fin de los días como John Huston, en el otro extremo se encuentra la figura de Tarantino. Y de ese modo, en la siguiente pregunta la figura de Quentin salió a relucir, siendo Scott muy tajante con ese modus operandi tan particular del ganador de dos premios de la Academia.

«No lo creo», comenzaba diciéndole a THR. Entonces, cuando el entrevistador infirió en el tema apuntando a que si te encanta hacer algo y eres bueno en ello es posible que dejes de hacerlo y luego «te vuelvas a enganchar»: «Exactamente. No me creo esa mierda. Cállate y ve a hacer otra película. Quentin escribió algunas cosas para mi hermano. Se llevaron muy bien. No estoy seguro de haberlo conocido».

Tony Scott dirigió Amor a quemarropa a través del guion de Tarantino y este, terminó elogiando Top Gun: Maverick por ser un homenaje a la cinta original que dirigió el hermano menor de los Scott. La taquillera cinta que marcaba la vuelta de los pilotos de la marina fue un fenómeno en la taquilla de 20222, pero Ridley Scott rechazó dirigirla porque según él, no quería seguir los pasos de su hermano. Tony Scott se suicidó en 2012, después de estar lidiando con problemas sobre su salud mental.

La última película de Tarantino

The Movie Critic era potencialmente la última película que iba a dirigir Quentin Tarantino, inspirada en un crítico real de cine que escribió en una revista porno de California durante los 70. En abril de este año, la prensa reveló que Tarantino abandonaba la producción al no estar nada convencido de su ejecución, por lo que pronto no fueron pocos los que aseguraron que su idea de dirigir únicamente 10 películas era un lastre que había terminado mermando su confianza en la presión de asumir esta supuesta despedida de la narración cinematográfica.

Por el momento no sabemos qué nueva historia entra en los planes del cineasta, pero sus fans seguramente prefieran que siga el consejo de Ridley Scott y que por lo menos, siga dirigiendo historias hasta los 80 años.