¿Puede ‘Gladiator II’ obtener a alguna nominación en los Oscar 2025?

Como una bola de nieve rodante, las expectativas en torno a Gladiator II han ido creciendo poco a poco hasta convertirse en el gran estreno que queda por ver este 2024. La apuesta a priori, no era nada sencilla. A pesar de la moda de las secuelas tardías, recuperar una historia tan querida por la comunidad cinéfila se consideró en un principio como algo completamente innecesario. Sobre todo, teniendo en cuenta que la franquicia no podía recuperar ni a su protagonista Máximo Décimo Meridio, ni por supuesto a su actor principal, Russell Crowe. Sin embargo, el impulso mediático de su último tráiler y las primeras y grandes impresiones de la crítica internacional han logrado convertirla en un reclamo y ahora, sería muy extraño que la continuación no fuese el último gran fenómeno de la taquilla este año. Pero…¿Tiene cabida Gladiator II en los próximos Premios Oscar 2025?

Hace poco más de una semana, Paramount Pictures realizó la primera proyección del filme en sus estudios y algunos días después, el estudio comenzó las proyecciones especiales con reacciones muy entusiastas sobre el desarrollo de esta historia que hereda la épica sobre la libertad y la venganza que ya exploró la trama original estrenada en el 2000. Unas reseñas que podrían ser un tanto exageradas y que en realidad, no se podrán comprobar del todo hasta la primera semana del próximo mes, donde la cinta se abrirá por fin a los grande medios antes de estrenarse mundialmente el 15 de noviembre. Momento en el que se podrá valorar realmente si Gladiator II puede al menos, llegar a las nominaciones en algunas categorías. La trama se retoma dos décadas después de los acontecimientos de la primera película. Propuesta que por otra parte se llevó el Oscar a la Mejor película en 2001 y al Mejor actor para el actor australiano. Pero como cualquiera que haya visto la cinta sabrá, el personaje de Máximo moría en la arena después de vencer al malvado emperador Cómodo (Joaquin Phoenix), por lo que en la continuación el protagonismo lo asume Lucio, el hijo bastardo que Lucilla tuvo con el valiente Gladiador. La trama se centra en Gladiator II en el intento de recuperar Roma por parte del personaje de Mescal, obligado a convertirse en gladiador al igual que su padre.

El reparto es lo distintivo en ‘Gladiator II’

En lo económico, la principal barrera de Gladiator II es su sobredimensionado presupuesto. Desde varios medios se habla de una partida financiera de 300 millones de dólares, lo que llevaría a la necesidad de alcanzar mínimo unos 600 millones de dólares para que el proyecto de Scott comenzase a obtener beneficios. En lo académico, a la continuación podría «caerle» alguna consideración dentro de las categorías técnicas de Mejores efectos digitales o fotografía. Pero será muy complicado que la secuela pueda «tocar el oro» teniendo rivales enfrente tan imponentes como Dune: Parte dos.

Así pues, la oportunidad más clara de Gladiator II podría recaer en el apartado interpretativo, donde la actuación de Denzel Washington, Joseph Quinn y Hechinger ha sido profundamente valorada. Siendo el primero el que más papeletas tiene para dicho estatus en la carrera hacia una complicada estatuilla.

¿De qué trata la historia?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Paul mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores, los hermanos Caracalla y Geta. Con el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma».

El reparto principal se completa con el regreso de Connie Nielsen al papel de Lucilla y la vuelta de Derek Jacobi como el senador Graco. Entre las principales novedades, destaca la participación de la estrella de Star Wars y futura figura de Marvel, Pedro Pascal.

No parece que Gladiator II vaya a tener una gran presencia en los grandes galardones de la Meca del cine. Pero desde luego, cualquier oportunidad pasará por no ser un fracaso en la taquilla. Washington podría optar a su undécima nominación y lejos de los grandes premios de la noche, quizás haya un hueco para el departamento de vestuario, el sonido o incluso la banda sonora de Harry Gregson-William. Falta saber si las grandes alabanzas de los primeros afortunados que han podido verla se corresponden con la realidad generalizada de la mayoría de medios. Pues estas voces, apuntaban a que Gladiator II era ni más ni menos, la mejor película de Ridley Scott desde Marte. Precisamente una película que logró 7 nominaciones en los Oscar del 2016.