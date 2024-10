‘Gladiator II’: este fue el consejo más directo y brutal de Ridley Scott a su protagonista

Queda muy poco para que la arena del Coliseo llegue a las salas de cine. Gladiator II es casi ya una realidad en este extraño panorama audiovisual de secuelas inesperadas y a diferencia de los sucedido con Joker: Folie à Deux, se espera un taquillazo antológico del que será el último gran blockbuster de 2024. Y es que, salvando algunos momentos puntuales, la expectación en torno al proyecto de Paramount Pictures ha ido creciendo poco a poco, hasta llegar a un estado de interés generalizado tras la publicación del último tráiler. Por ello y con Paul Mescal a punto de convertirse en una estrella internacional, cada vez conocemos más detalles sobre cómo ha sido ese salto mediático para el irlandés. Desde su transformación física al primer consejo sin filtros que le dio el cineasta británico en el primer día de producción.

Quien conozca un poco a Scott sabe que el responsable de Blade Runner no se anda con miramientos a la hora de expresar una opinión o idea. En un mundo políticamente correcto, el realizador es una voz disonante capaz de cargar contra el cine de superhéroes o contra cualquier periodista que le pregunte sobre la veracidad histórica de sus filmes. Otro ejemplo es cómo aun con su visto bueno, el director le dejó una nota a Fede Álvarez antes de comenzar el rodaje de Alien: Romulus que decía «Querido Fede, buena suerte. Buena salud. Buena caza. No lo arruines». Ahora, la nueva advertencia sobre Mescal para Gladiator II consistió en tranquilizar a un actor que todavía no está acostumbrado a la repercusión de una película de estas dimensiones. Una intranquilidad que el propio nominado al Oscar ya expresó a principios de año, hablando de cómo la continuación de la icónica cinta podría afectar a su vida a nivel de fama.

«Tus nervios no me sirven»

Ya en el principio del producción, Mescal intentó restar importancia al nerviosismo comprensible que supone dar un salto profesional como el de ser el heredero de Máximo Décimo Meridio. Pues tenemos que tener en cuenta que a pesar de ser ya un intérprete de renombre en la industria, Gladiator II representa un cambio de exposición gigantesco para un perfil que era únicamente un referente en el cine independiente. Hasta asumir el papel de Lucio, el largometraje más caro en el que había estado el de Maynooth era la propia Aftersun, con un presupuesto que seguramente no superó los 10 millones de dólares. Gladiator II en cambio, maneja una inversión económica que ronda los 300 millones de dólares y lo ha rodeado de algunas de las estrellas de Hollywood más relevantes del momento.

Por eso según cuenta el protagonista, lo primero que Ridley Scott le dijo fue que dejase los nervios en la puerta antes de comenzar la producción.

«Lo primero que dijo (Ridley) antes de filmar fue: ‘Tus nervios no me sirven de nada’, lo cual es Ridley en pocas palabras, pero es lo mejor que podría decir porque es muy liberador y tiene toda la razón», le explicaba Mescal a la revista Total Film. Tras ello, el actor de Normal People expresó cómo había sido su primer e impactante día en el set: «Había entre cientos y miles de artistas de reparto y extras, con fogatas encendidas y los muros de Marruecos. Yo pensaba ‘Ooh, eso es jodidamente grande’».

Los decorados de la primera película también fueron reconstruidos para la secuela, la cual tiene lugar 20 años después de los acontecimientos de la original. Sin embargo, Mescal no sintió la necesidad de ver Gladiator antes de asumir el papel de Lucio, revelado ya como el hijo del difunto protagonista principal. «No lo vi después de que me eligieron, y luego lo vi el día de Año Nuevo con mis amigos, lo cual fue increíble…Y realmente no hay nada que ganar (estudiando la comparación) ya que es un personaje diferente», reflexionaba.

¿Cuándo se estrena ‘Gladiator II’?

Gladiator II nos pone en la piel de Lucio (Mescal), quien tras ver cómo unos tiránicos emperadores se apoderan de Roma, se ve forzado a entrar en el Coliseo donde intentará vengarse de aquellos que han destruido la fuerza y el honor de lo que un día se llamó Roma. Aparte de Mescal, la continuación recupera a los personajes de Connie Nielsen y Derek Jacobi y al mismo tiempo, añade a toda una serie de nuevas estrellas al reparto, como Joseph Quinn, Pedro Pascal, Fred Hechinger y Denzel Washington.

Gladiator II llegará a los cines de todo el mundo el próximo 15 de noviembre.