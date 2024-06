El amor de Fede Álvarez por los efectos especiales prácticos puede ser la clave de ‘Alien: Romulus’

Alien: Romulus es uno de los estrenos más esperados de la próxima cartelera veraniega. No es para menos, pues la cinta supone el regreso a la saga original, después de unas precuelas que dejaron bastante fría a la audiencia y sobre todo, a los fans del xenomorfo. Bajo la mirada y producción de Ridley Scott, el director Fede Álvarez ha recogido el testigo del cineasta que en 1979 plasmó la idea original de Ronald Shucett y la creación de la terrorífica criatura por parte de H.R.Giger. Una vuelta al origen con la que el nuevo realizador parece haber recuperado la esencia primigenia de la propiedad intelectual que ahora, pertenece a Disney. Pero ¿cómo ha conseguido Álvarez el volver a sumergirnos en la atmósfera del horror espacial de este clásico de culto? Pues la respuesta recae sobre algo que en Hollywood ya casi no se utiliza: los efectos especiales prácticos por delante del CGI (efectos generados por ordenador).

Hace siete años que los fans de la IP no tienen la oportunidad de volver a sumergirse en el mundo de la criatura más mortal del celuloide. Por aquel entonces, Scott todavía permanecía enfrascado en la idea sobre contar un origen para el xenomorfo. Un camino que apuntaba en una dirección casi obsesiva por la ciencia ficción, abandonando ese terreno del horror lleno de la tensión respirada en el filme de los 70. Sin embargo, en esta ocasión, Álvarez nos sitúa cronológicamente entre Alien, el octavo pasajero y Aliens: El regreso, la secuela dirigida por James Cameron que del mismo modo, también abandonó ese lado terrorífico en detrimento de que predominase el campo de la acción. No obstante, la obsesión del autor uruguayo por huir de esa saturación de pantallas verdes y efectos digitales, trae consecuentemente un aroma a cine tradicional que luce de lo lindo en el material promocional que hemos visto hasta ahora.

La norma principal de Fede Álvarez

La visión de Álvarez es clara y como director tiene una norma principal: si algo se puede hacer con efectos prácticos, se hará con efectos prácticos. Lo que lleva a que no hubiesen pantallas verdes en el ser y que el CGI fuese limitado, llegando incluso a las tomas generales de las naves espaciales, que son «escaneos» de miniaturas hechas a mano. Así, esa fijación lo sitúa en el lado opuesto a la mirada de otros grandes directores de Hollywood de la actualidad. Para él, el uso de la artesanía favorece en gran medida la inmersión del público. Algo que por otra parte, también creen narradores visuales de la talla de Christopher Nolan, quien prefiere llevar al extremo práctico sus secuencias de acción.

«Las películas de efectos especiales solían provocar una reacción de ‘¡Guau, no puedo creer que esté viendo esto!’ Y parece que esas películas se han rendido en su mayor parte», comenzaba explicando en su última entrevista. El mérito consistía en convencer a todo el equipo de que el camino elegido es clave para que el Alien se interprete como una realidad:

«Pero no lo hemos hecho (rendirse), lo cual ha sido una tarea enorme para nosotros, lograr que todos los involucrados entiendan que, particularmente con Alien, es necesario creer que lo que estás viendo es real. De lo contrario, simplemente no funciona», explicaba a los medios en una audiencia a varios críticos de Londres. Cuando a Fede Álvarez se le preguntó por cómo se realizaron las escenas que incluían a la criatura, el realizador explicó que sería una mezcla de material animatrónico y el uso de un especialista en traje. La primera persona que se caracterizó para dar vida a la némesis de la teniente Ripley fue el actor nigeriano Bolaiji Badejo, quien superaba los dos metros de altura, aparte de tener una complexión delgada. Su físico, alejado de cualquier parecido a la complexión humana, ofreció la sensación en su momento de una extrañeza suficiente para que los espectadores no tuviesen la sensación de estar viendo a un actor disfrazado.

El cineasta perfecto para Alien

A pesar de tener un currículum fílmico un tanto reducido, Álvarez parece el narrador perfecto para recuperar la esencia del terror de supervivencia vivido en la Nostromo. Él, es el responsable del remake de Posesión infernal y de la propuesta original No respires. La dirección de Alien: Romulus supondrá su salto definitivo al estrellato fílmico, confirmando su buen hacer y su visión prolífica y clarividente del género.

La sinopsis oficial de Alien: Roumulus es la siguiente: «Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo». Llegará a los cines el próximo 15 de agosto.