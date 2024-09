Nuevo tráiler de ‘Gladiator II’: ¿Es la película más grande de la carrera de Ridley Scott?

El primer adelanto de Gladiator II de hace un mes dejó a los fans un poco fríos. Por un lado, parecía que la secuela tardía recuperaba la esencia del glorioso filme original pero por otro, la presencia de la música rap, las inexactitudes históricas y un acento poco cuidado de Denzel Washington llevaron a incontables críticas en las redes. Sin embargo, todo eso parece haber quedado en nada tras el tráiler final de una segunda parte que ha resultado ser mucho más ambiciosa de los que parecía, anunciando la conexión principal que tendrá con su antecesora: Lucius es el hijo de Máximo Décimo Meridio.

Sin rastro de hip-hop por su banda sonora, el último material promocional de Gladiator II exhibe todo su potencial audiovisual, con un Ridley Scott que parece «sacar pecho», tirando de épica y confirmando que esta vuelve a ser una historia de venganza, pero también la presentación un despliegue de efectos especiales y decorados que debes ver en las salas. Ahí está ese asalto bélico del que hablaban los informes del rodaje de hace un año o la violencia que impregnará la batallas, donde se nota que detrás existe uno de los presupuestos más grandes del cine de la última década. Por supuesto, el CGI vuelve a hacer de las suyas y si en el primer vistazo de la presentación mundial vimos al rinoceronte que embiste a Lucius (aquí vuelve a aparecer), el segundo avance nos ha regalado la aparición de unos monos que serán uno de primeros obstáculos en la arena del joven soldado.

Tráiler de ‘Gladiator II’

Como ya sabíamos, Paul Mescal interpreta al guerrero titular Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino del anterior antagonista de Gladiator, el emperador Cómodo (Joaquin Phoenix). En dicho filme, el joven veía en Máximo a una figura masculina a la que respetar, pero no se dejaba nada clara una relación sanguínea entre ambos. Ahora, aparte de su apabullante impacto cinematográfico, la nueva información nos ha proporcionado lo que podía haber sido una de las gran sorpresas de la cinta. Pero…¿Es esto un homenaje o más bien un deshonor al héroe romano titular?

Seguramente, en Gladiator II se explique que Lucius es fruto de una relación anterior de Máximo con la hija de Marco Aurelio. Protegiendo así la responsabilidad del personaje interpretado por Russell Crowe, al que por carácter y honor, no le pegaba nada engañar a su mujer. No obstante e incluso teniendo esto en cuenta, seguramente muchos hayan visto en la consanguinidad del protagonista (revelada por el personaje de Lucilla) algo bastante arbitrario y por qué no decirlo, una decisión completamente innecesaria.

Además de las batallas y la lucha de la arena, el tráiler de Gladiator II ofrece otra óptica a varios de los nuevos integrantes del reparto, como el Macrinus de Denzel Washington, Pedro Pascal y su General Marco Acacio o el nuevo villano, el Emperador Caracalla de Joseph Quinn. Estos tienen sus intereses personales, aunque todos parecen amparar sus acciones por el bien de Roma. Por ejemplo, sabemos que Macrinus quiere utilizar a Lucius como un arma para un conflicto mucho mayor, mientras que Pascal parece ser un líder militar arrepentido de algunos de sus actos (o al menos no muy convencido) a las órdenes de Caracalla.

¿Completará también Mescal su venganza en esta vida o en la próxima?

Ya hay conversaciones para ‘Gladiator 3’

Por si la expectación con la secuela no fuese suficiente, Scott explicó en una reciente entrevista que ya estaba trabajando en una idea sobre Gladiator 3, comparando el desarrollo de los acontecimiento de la continuación con el final de El Padrino. Para ello, tendrá que luchar contra una exhibición en cines que vive un momento complicado, un presupuesto que podría ser un lastre y unos últimos trabajos con pérdidas en el box office (El último duelo y Napoleón). Por el momento, lo que sabemos de esa hipotética trilogía lo contó en el portal de Premiere:

«Ya estoy jugando con la idea de Gladiator 3. ¡No, en serio! Encendí la mecha…El final de Gladiator II evoca el de El Padrino, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que jamás deseó (…) Así que la próxima será sobre un hombre que no quiere estar donde está».

Gladiator II llegará a los cines el próximo 15 de noviembre. ¿Será un éxito de taquilla como aseguran en Estados Unidos o se convertirá en un nuevo fracaso comercial de la filmografía de Scott?