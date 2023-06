‘Gladiator 2’ tendrá una enorme batalla de asedio a Marruecos

Un nuevo video del set de Gladiator 2 publicado en Twitter por el Ministro de Cultura de Marruecos, Mohammed Mehdi Bensaid, muestra que la muy esperada secuela contará con una emocionante batalla de asedio en la ciudad. La cinta se está filmando actualmente en Marruecos, lo que seguramente implica que narrativamente, estará conectada con la expansión histórica del Imperio Romano hacia el norte de África.

La primera película de Gladiator contó la historia ficticia de Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe), un general romano que se convierte en gladiador, después del asesinato y golpe de estado del emperador Marco Aurelio a manos de su hijo, Cómodo (Joaquin Phoenix). La acción de aquel filme sucedía sobre todo en la arena de combate, donde el exmilitar demuestra sus dotes de combate terminando con varios enemigos y convirtiéndose en un símbolo para todas las personas oprimidas por el tiránico nuevo emperador. Sin embargo, antes de todo esto, Gladiator comenzaba con una gran batalla en el bosque que mostraba a Máximo como a un líder que inspiraba y era respetado por sus soldados.

Llevando por títulos Gladiator 2, todos esperamos ver evidentemente de nuevo, peleas de gladiadores memorables en la arena. Pero de momento, lo que sabemos es que tendremos de primeras esta gran batalla, centrada en el asedio a una ciudad marroquí. Un conflicto bélico que quizás tiene la misma relevancia que el de la primera entrega, mostrar las habilidades de Lucius (Paul Mescal) en el campo de batalla.

¿Cuándo se estrenará ‘Gladiator 2’?

El rodaje de Gladiator 2 comenzó hace relativamente poco y durante los últimos meses lo que ha estado haciendo la producción es ir incorporando las estrellas que conforman su reparto. Por un lado, Fred Hechinger (The White Lotus) interpretará al emperador Greta, mientras que el dos veces ganador del Premio Oscar, Denzel Washington, se reunirá de nuevo a las órdenes de Scott después de trabajar juntos hace quince años en American Gangster. También aparecerán nombres como Pedro Pascal (The last of us) y Joseph Quinn (Stranger things). Connie Nielsen y Derek Jacobi, que protagonizaron la anterior cinta como Lucilla y el senador Gracchus, volverán a interpretar los mismos papeles, mientras que se rumorea que Djimon Hounsou podría repetir su rol secundario de Juba.

Gladiator 2 se desarrolla aproximadamente 30 años después de los eventos del largometraje original y está programada para llegar a los cines el 22 de noviembre de 2024.