Joaquin Phoenix: 5 pequeñas joyas escondidas en su filmografía

Joker, Gladiator, Señales…la filmografía de Joaquin Phoenix está llena de cintas reconocidísimas por la industria y por los cinéfilos de todo el mundo. Sin embargo, el ganador del Oscar no es el típico actor que se contente con estar en los principales blockbuster. Rarísimo sería verle fichando por Marvel y ni de lejos, nos lo podemos imaginar protagonizando una franquicia de acción al estilo de Misión Imposible. El hermano pequeño del tristemente fallecido River Phoenix, parece guiarse en la elección de sus papeles (su estatus se lo permite) por quién es la persona que se sienta en la silla de director. Por eso no es de extrañar que en dos semanas estrene Beau tiene miedo de Ari Aster o que dentro de unos meses, vayamos a verlo como el Napoleón de Ridley Scott. Más allá de todos estos grandes nombres, Phoenix tiene en su filmografía algunas joyas no tan conocidas. Este top 5 es nuestra selección particular:

1-‘En realidad, nunca estuviste aquí’ (2017)

Inclasificable triunfo de estilo de la directora Lynne Ramsay, la cual ya nos había mostrado su talento en Ratcatcher y Tenemos que hablar de Kevin. Con reminiscencias a Drive este extraño thriller resulta asfixiante, gracias en parte a la gran interpretación de Joaquin Phoenix.

2-‘Irrational man’ (2015)

Podríamos pensar que una colaboración entre el actor y un director como Woody Allen no debería pasar desapercibida pero… ¿alguien se acuerda de ella cuando piensa en un trabajo de ambos? El Allen más cercano a Match Point reunió a Phoenix y a Emma Stone en este drama entre un profesor de filosofía en plena crisis existencial y Jill Pollard, su mejor estudiante.

3-‘El sueño de Ellis’ (2013)

Las colaboraciones entre James Gray y Joaquin Phoenix siempre dejan un gran sabor de boca. Two Lovers y La noche es nuestra representan una viva prueba de ello, pero El sueño de Ellis no se recuerda con tanta facilidad. No será porque su reparto no sea también maravilloso. A Phoenix se le une Jeremy Renner y el protagonismo absoluto de Marion Cotillard.

4-‘Asesinato en 8 mm’ (1999)

El intérprete de origen puertorriqueño es un auténtico roba escenas en este filme de Nicolas Cage sobre las películas snuff. Cage interpreta a un detective llamado Tom Welles que investiga uno de los asesinatos tenebrosos producidos en uno de estos largometrajes. Tras ir un poco perdido en la materia, un experto (Phoenix) en el mercado más oscuro del audiovisual le ayudará.

5-‘Todo por un sueño’ (1995)

Nicole Kidman es Suzanne, una joven que sueño con convertirse en presentadora estrella de la televisión. Para ello pasará por encima de cualquiera, incluso de su marido, encarnado por Matt Dillon. Aquí tenemos una versión jovencísima de Joaquin Phoenix, como uno de los estudiantes seducidos por Suzanne.