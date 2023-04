Las primeras reacciones a ‘Beau tiene miedo’ la tildan de «experiencia totalmente única»

Beau tiene miedo se estrenará el próximo 21 de abril y su creciente hype, aparte de por el protagonismo de Joaquin Phoenix, viene a través de la mirada que se esconde detrás de la cámara. El cineasta Ari Aster sólo tiene dos películas como director, pero ambas han revolucionado el género del horror. Auspiciado por el prestigioso sello de A24, Aster debutó en la dirección con la increíble Hereditary y tan sólo un año después, puso en el mapa de la industria a Florence Pugh gracias al terror folk de Midsommar. Las expectativas sobre el próximo trabajo del neoyorquino están por las nubes y por lo que han supuesto las primeras reacciones, parece que no dejará indiferente a nadie.

De por sí, la premisa del guion que también firma Aster ya es extraña (al igual que su enigmático tráiler). Beau tiene miedo cuenta como su protagonista debe enfrentarse a sus conflictos y paranoias al aventurarse en una especie de odisea mental que le llevará regresar a la casa de su controladora madre. Esta primera proyección del filme se ofreció en el Alamo Drafthouse y al terminar la proyección, el realizador asistió a una charla moderada por la actriz Emma Stone. Por supuesto, las opiniones de los afortunados que pudieron asistir al preestreno ya vuelan por Twitter y estas, son sus primeras reacciones:

#BeauIsAfraid Just a total mindfuck about strained parental relationships and family dynamics. The perfect press screening to go to your mother's birthday. Absolutely entrancing third hour — Rob Wick (@FlickMythRob) April 2, 2023

Para empezar, el crítico Rob Wick la llamó “locura total”, ironizando sobre que podría ser una gran película para ver con nuestras madres: “Sólo una locura total sobre las relaciones parentales tensas y la dinámica familiar. La proyección de prensa perfecta para ir al cumpleaños de tu madre. Absolutamente fascinante tercera hora”. Por otro lado, la redactora de Variety, Courtney Howard, no quiso dejar pasar la ocasión para definirla como una rara avis que navega entre la comedia y el horror: “#BeaiIsAfraid de Ari Aster es una atrevida mezcla de humor y terror. En parte un magnífico combustible de pesadilla existencial, en parte odisea cómica completamente negra, siendo un asombroso pilar de genio artístico. Si no te quedas hiperventilando, será mejor que revises tu pulso para asegurarte de que no estás muerto”.

Ari Aster’s #BeauIsAfraid is a daring mix of humor & horror. Part gorgeous existential nightmare fuel, part pitch-black comedic odyssey, it’s an astounding pillar of artistic genius. If you’re not left hyperventilating, you better check your pulse to make sure you’re not dead. pic.twitter.com/Y1HSKHU4KN — Courtney Howard (@Lulamaybelle) April 1, 2023

Aparte de Phoenix, Beau tiene miedo completa su reparto principal con Nathan Lane, Amy Ryan, Amen Nahapetian, Parker Posey, Patti LuPone, Kylie Rogers, Stephen Henderson y Michael Gandolfini entre otros.