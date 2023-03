Ari Aster señala que su próximo proyecto es «casi seguro» un western

Beau tiene miedo todavía no se ha estrenado en los cines y sin embargo, el cineasta Ari Aster ya está pensando en su siguiente proyecto. El director que revolucionó el género del terror con Hereditary y Midsommar, ha hablado con The New York Times sobre su futura filmografía, dejando serias pista en lo que “casi seguro” parece la incursión hacia el western.

Con tan solo tres películas en su haber, Aster se ha posicionado como un ícono de una categoría fílmica tan complicada como es el horror. Una fuerza creativa que derrocha la personalidad suficiente como para impactarnos con sus secuencias y composiciones cinematográficas llenas de tensión. Por ello, sorprende un poco ese salto aparente hacia un registro bastante alejado de lo que nos tiene acostumbrados. En su conversación con TNYT además de esa mirada hacia el futuro, el neoyorquino se deshizo en elogios hacia el protagonista de su último trabajo, Joaquin Phoenix.

Aster describió su colaboración con Phoenix como “la mejor experiencia” de su vida, la cual le mostró cómo quiere trabajar siempre en el futuro y la seriedad con la que ahora espera que todo actor “aborde cualquier papel”. La opinión del actor hacia el director es estrictamente igual, un enamoramiento profesional de esos que desencadenan nuevas colaboraciones fílmicas: “Sabía que nunca, nunca podría simplemente actuar frente a Ari, es algo que encuentro repulsivo y difícil de hacer. No podrías hacer eso con Ari. Lo sentiría inmediatamente. Es bueno saber que estás trabajando con alguien así. Disfruto de las cosas que, a veces, son difíciles de lograr”.

Después el actor también profundizó en la complejidad a la que parece que nos enfrentaremos en Beau tiene miedo. “Ciertamente nos reímos mucho, ¿cómo lo llaman? Humor negro. Los personajes están pasando por un trauma tan grande…una opción más que encontrar algo gracioso al respecto”. Se sabe poco de este nuevo y extraño filme, más allá de lo que nos enseñó su primer tráiler. Por la descripción de la sinopsis oficial de lo nuevo de Ari Aster , sabemos que el protagonista es un hombre que deberá enfrentarse a sus miedos y paranoias al regresar a la casa de su controladora madre.

Por su parte, Phoenix se encuentra ahora mismo rodando la secuela de Joker en un 2023 que espera con ansias el Napoleón que ha filmado a las órdenes de Ridley Scott.