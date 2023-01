Tráiler de ‘Beau is Afraid’: La nueva pesadilla de Ari Aster con Joaquin Phoenix

Beau is Afraid, la nueva película de Joaquin Phoenix como protagonista ya tiene un primer tráiler. El hype alrededor del proyecto, más allá de su protagonista y del prestigioso sello A24 es que detrás de las cámaras se encuentra Ari Aster. El cineasta cambio las reglas del juego representando una nueva forma de concebir el género de terror gracias a sus dos anteriores largometrajes; Hereditary y Midsommar. La trama de este proyecto ha permanecido en secreto durante mucho tiempo, pero ahora gracias a este primer adelanto y una breve sinopsis compartida por el estudio podemos conocer, algunos de los detalles más inquietantes de este esperado proyecto.

Originalmente titulada Disappointmen Blvd, Aster la definió como “una comedia de pesadilla” que durará 4 horas. No sabemos si el cineasta va en serio con esta peculiar mezcla de géneros, ya que en el momento del estreno de Hereditary huyó del término “terror” para señalar que esta era en realidad un drama familiar, por lo que no habría que confiar demasiado en las descripciones de su creador. De nuevo el célebre realizador vuelve a contar con el total apoyo de A24, pues sólo alguien con la confianza suficiente de un estudio se permite el lujo de firmar una película de 4 horas. Además de la productora que lo avaló desde sus inicios, Aster seguirá teniendo como mano derecha a Pawel Pogorzelski, el director de fotografía al que conoció cuando ambos eran estudiantes en el AFI (American Film Institute). La banda sonora corre a cargo de The Haxan Cloak.

Beau is Afraid narra la historia de un hombre paranoico que se embarca en una odisea épica para llegar a casa con su madre, una trama parecida a uno de los primeros cortos que el realizador rodó en 2011. Además de Phoenix, el reparto cuenta con Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen Henderson, Zoe Lister Jones, Armen Nahapetian, Parker Posey, Patti LuPone, Kylie Rogers y Stephen Henderson, entre otros.

A24 lleva más de una década ofreciendo algunas de las películas más sorprendentes del cine moderno, entre ellas Aftersun y Todo a la vez en todas partes, dos de los largometrajes revelación de la última temporada y serias candidatas a los Globos de Oro y Oscar 2023.

Beau is Afraid está programada para estrenarse el próximo 21 de abril de 2023.